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红警ol英雄培养技巧是什么 英雄培养方案详情解析

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 14:54:52| 编辑：zw

对于红警ol英雄要怎么培养不少小伙伴都不知道。那么，英雄升星又需要多少碎片?在游戏中，英雄的培养跟升级都能提升我们的战力，让我们在实力上可以去碾压别人，下面小编就给大家带来红警ol英雄的培养跟升星攻略啦!

红警ol英雄的培养跟升星攻略

【英雄培养】

身为一名英雄，自然不可能满足于自己的能力!

通过升级，不仅能够增加英雄的基础属性，还能够在20级、30级、50级、70级的时候开启额外的芯片槽，添加技能，每个指挥官都可以根据自己的喜好添加技能，打造自己独一无二的专属英雄!而想要提高等级上限则需要指挥官为英雄收集碎片提升星级，想要拥有一个强力的英雄，等级、星级、芯片，三者相辅相成缺一不可。

【英雄升星】

英雄升星所需碎片：

解锁英雄(1星英雄)：需要10碎片。

1星英雄=>2星英雄：需要20碎片。

2星英雄=>3星英雄：需要40碎片。

3星英雄=>4星英雄：需要60碎片。

4星英雄=>5星英雄：需要90碎片。

5星英雄=>6星英雄：需要120碎片。

6星英雄=>7星英雄：需要160碎片。

英雄最高就是7星了，一个英雄从1星到7星，一共需要480碎片，还是非常多的，英雄的升星并不是一朝一夕就可以完成的，需要大家长久坚持，才能培养出强力的英雄。

当然了，当前需要的碎片具体数量并不一定是480，比如自己的英雄已经4星了，手里也有30个碎片，那么你还需要90+120+160-30=340碎片。具体需要多少碎片，大家可以先把升到7星的碎片算出来，然后减去手中已有的碎片就行了。

英雄升星需要的碎片数量是非常多的，前期有4星英雄就够用了，后期再考虑7星吧，

以上就是小编今天给大家带来的红警ol英雄培养跟升星攻略了，想了解更多游戏攻略

看完这篇文章有何感受？

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