love yourself在哪听 love yourself听歌地址一览

最近,戳爷在演唱会上翻唱了一首比伯歌曲《Love Yourself》,那么love yourself在哪听?今天91小编就给大家带来了ove yourself听歌地址一览,一起来看看吧!

love yourself在哪听最近戳爷翻唱一首《love yourself》歌曲,简直是太好听了,相信很多人都在找戳爷翻唱这首歌(戳爷版点击试听)其实这首歌原唱是加拿大男歌手贾斯汀·比伯。

其实,喜爱戳爷不仅是音乐和颜值,套用大张伟的话,就是人间精品。除了优越的颜值时尚的穿搭,他还是个善良无比的男孩子。小编必须说戳也爷值得粉丝们去爱。最重要的一点是他有年青人身上的热血。就像他歌里的“my youth,my youth is yours。

戳爷个人资料介绍对欧美90后男歌手,小贾、断眉、黄老板、萌徳、灰森……绝对是颜值与实力都在线,目前来说嘛,还是最喜欢戳爷,第一次B站刷到戳爷真真是被他那清澈的蓝眸惊艳,万千语言化作一句戳爷美如画。后来看他ins上各种搞怪视频,感觉这简直是个精分逗比呀,每一段后面的一个wink可以说非常撩了。

还有戳爷也是拍过电影金刚狼的,绝对是从小帅到大的典范。至于为啥叫他戳爷,请自动看一眼他的英文名字troye。

而后听他的歌,本以为这么一个如玉的男孩子声线应该是超级软超级细的那种,没想到特别的深沉和……攻???这里就不得不说一个万千迷妹心碎的事情也就是戳爷是gay,只能说一句果然长得帅的都去搞基了,不过无所谓了,just follow your arrow。

love yourself中文谐音歌词完整版介绍by 默木

Kisetsu wa mata meguri mekurumeku machi

ki噻字 哇 嘛大 买古理 买古录买古 嘛及

Daremo kimi no koto wo ki ni tomezu mawaru

打来沫 ki咪 喏 过多 我 ki你 多买字 嘛哇录

Sonna no dou demo ii

所嗯那 喏 多 带默 咦咦

Tada kimi ga soba ni ireba ii

她打 ki咪 嘎 所吧 你 咦来吧 咦咦

Yasashii kotoba dake narabete mo imi wa nai

呀撒喜咦 过朵吧 大概 那啦白带 默 咦咪 哇 那一

Minna katachi dake nakami wa nai

敏那 嘎打机 打该 那嘎咪 哇 那一

Kanjiru BARANSU chotto kaete mireba

看及录 吧狼死 jio多 嘎爱带 咪来吧

Sekai wa subarashiku miete kuru

噻嘎咦 哇 死吧拉喜古 咪爱带 古录

LOVE YOURSELF

Mou muri shinaide

默唔 木狸 喜那一带

Kokoro no mama kimi no mama

扩过罗 喏 麻麻 ki咪 喏 麻麻

Kagayakeru ai todokete

卡嘎呀该录 啊咦 多多该带

Kimi ga kirai na kimi ga suki

ki咪 嘎 ki啦咦 那 ki咪 嘎 死gi

Bukiyou na kimi de ii

不gi哟 那 ki咪 带 咦咦

Kanjiru mama kaze no mama

看及录 麻麻 嘎在 喏 麻麻

Hana no you ni sora ni matte

哈那 喏 哟 你 所啦 你 嘛带

Kimi ga kirai na kimi wo tsutsumu

ki咪 嘎 gi啦咦 那 ki咪 我 字子母

This world, your love LOVE YOURSELF

This world, your love LOVE YOURSELF

This world, your love LOVE YOURSELF

This world, your love LOVE YOURSELF

RAP

Mawari wa dou demo ii

嘛哇里 哇 多 带默 咦咦

Taisetsu na no wa kimi no koto dake

打咦噻字 那 喏 哇 kimi 喏 过朵 打该

Kimari no "ganbare" nante ima wa iranai

ki咪啊里 喏 干巴来 男带 咦嘛 哇 咦啦那一

Sore ga ichiban kizutsuku kara

所来 嘎 咦及办 gi字子古 嘎拉

[ ] No kotoba wa kimi no ni

喏 过朵吧 哇 ki咪 喏你

Sore de subete ga hitotsu no yume ni

所来 带 死白带 嘎 hi多字 喏 有卖 你

LOVE YOURSELF

Sou hibiki au

所 hi比gi 啊呜

Futari kanaderu chiisa na Voice

呼大理 嘎那带路 及撒 那 voice

Shinjireru ai sodatete

新及来录 啊咦 所打带呆

Kimi ga kirai na kimi ga suki

ki咪 嘎 gi啦咦 那 ki咪 嘎 死gi

Kujikesou na mainichi mo

哭及该所 那 嘛咦你急 默

Kiete shimaisou na yoru mo

ki爱带 喜嘛咦所 那 哟录 默

Sore wo koe kikoete kuru

所来 我 过爱 ki过爱带 古录

Tooku tooku hora kono mune ni

拖哦古 多哦古 或啦 过喏 木奈 你

I believe in my love to you

So won't you tell me what you feel like

《Love Yourself》是加拿大男歌手贾斯汀·比伯演唱的一首流行歌曲,歌词由贾斯汀·比伯、艾德·希兰、本尼·布兰克共同创作,编曲由艾德·希兰负责,本尼·布兰克担任音乐制作,乔西·戈德温负责歌声与音乐的混制工作。该歌曲被收录在贾斯汀·比伯的第四张录音室专辑《Purpose》,并作为推广专辑的第三支单曲,于2015年11月9日通过小岛唱片公司发布。

该歌曲是贾斯汀·比伯在美国公告牌百强单曲榜的第三支冠军单曲,于2016年2月13日拿下该榜单第一名并夺得两周冠军。而在其它国家,该歌曲则位居澳洲、英国、加拿大、新西兰等地区的音乐版冠军。2016年1月,该歌曲以美国超过两百万的销量被认证评为二倍白金单曲。2016年5月,该歌曲获得全美音乐奖“最受欢迎流行摇滚歌曲”奖项。