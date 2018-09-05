第五人格园丁对局技巧是什么 园丁对局攻略详解

对于第五人格园丁怎么对局很多小伙伴都不清楚。很多玩家都在使用园丁，那么园丁要如何对局呢，今天小编就为大家介绍下园丁对局技巧介绍吧!

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园丁对局技巧1：开局先修机

第五人格园丁的解码判定条较宽，可以更为稳定的进行解码。或许还能套路监管者带失常，间接增强其他队友的能力。

若是排位，则园丁需想方设法吸引监管者的仇视值。这种打法更适用于排位，开局还是先解码，不要一开始就拆椅子。队友受伤可到周围压一压椅子，一旦队友被牵气球，根据监管者走向在压好的椅子下拆除。这样有很大概率，监管者转而追园丁，以一换一救下队友。

天赋推荐：旁观者、化险为夷、绝处逢生、好奇心、巨力食用更佳。

PS：若监管者是公主抱杰克，血赚!因为杰克没手打人辣!若监管者是蜘蛛，则没有拆椅子的必要。因为有很大可能买一送一。

园丁对局技巧2：主动溜监管者

园丁在早前狂欢之椅上的时间加快改为减缓之后，是庄园中除幸运儿之外，无任何debuff的求生者。容错率比较高，就算不小心被监管者抽刀或者走位失误，也能靠【庄园老友】跑远。

天赋推荐：破窗理论、医者。

PS：谨防靓仔隔窗锯和杰克的穿墙雾刃。

溜监管者也需要技巧：第五人格监管者骗刀技巧

园丁守则

第一条、不要作“卧底”，杰园党变成结怨党。如果队里的人皇都溜监管者5分钟了，却发现你一台电机都没拆，安心躺在杰克的怀抱里深情对视，估计吐血的心情都有了。因此要理性对待队友的努力，就算专注拆椅子也比直接要抱抱强。

第二条、修机才是根本，椅子顺带拆掉。园丁的电机判定条较宽，可以稳定的进行破译，还可以套路监管者带失常，然后专注修电机不拆椅子。不要去想着靠拆椅子爆点来拖延监管者的时间，这样也会拖延自己的节奏，当然顺手拆单独的椅子还是必要的。现在的套路很深，除非你旁边有人正好在开电机，监管者才会顺着你拆椅的爆点一直过来，特别是当你还养了一群乌鸦的时候。

第三条、自信去溜监管者。园丁没有羸弱或上等人的问题，容错率比较高，就算不小心被监管者抽刀或者走位失误，也能靠庄园老友跑远。配合破窗理论，翻板翻窗、受伤自疗等都可以溜好一会监管者了，路上顺便翻翻箱子看看有没有适用的道具。

第四条、主动帮忙救队友。带上搏命，不要沉迷拆椅无法自拔，特别是队友就在旁边等着你去救而你还在摇晃椅子。去救队友的时候主动卡位，配合队友一起救人或者选择扛刀再救，实在救不动就不要救了，特别是保平的一局，该放弃的时候果断放弃。

第五条、门开了就出去。不要故意去送人头，也不要电门通了还在大门附近或跑回去拆椅子刷积分，很容易被监管者一刀斩。特别是往大门跑的或上椅子的队友直愣愣看你从通电的大门口跑回来，然后专注拆椅子的时候，那么敌我两边的仇恨值会蹭蹭地涨上去。

以上就是小编带来的第五人格园丁对局技巧相关介绍，希望能帮助大家