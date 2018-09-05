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李晨删除和范冰冰的微博是真的吗？李晨和范冰冰的恋情结束了吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 14:53:06| 编辑：墨染西行

范冰冰出事之后，大家公认的冰冰男友李晨也一直没有消息，直到最近一则图片发布后，网友都在试怀疑恋情的情况了，李晨删除和范冰冰的微博是真的吗？李晨和范冰冰的恋情结束了吗？91小编给大家介绍一下。

大家一直在关注着冰冰的事情，而且背后男友李晨与她的点滴也是受到了网友们的关注。最新的消息传来是李晨和冰冰突然现身了，而且传出一组机场照片有说有笑，在经过核实之后证实此照片是在冰冰事发前5月份的。一时间大家更是对李晨和女友的关系表示了怀疑。

可从媒体最新掌握的情况来看，李晨与女友之间的关系变得有一些复杂了，而且不止是爱情这么简单。要知道这一件事情的背后影响层面太大，最新的情况传出就是李晨与女友已经分手，而且是主动的撇清关系。那么实证在哪里呢?那就是删除与女友的点滴主动撇清关系?爱情还是败给了现实!

圈内知情人辣笔小球表示具体的撇清关系时间不太精确，但可以锁定的范转是在安娜事件爆发后，而且是女友被从南京带走前。而对于这一个说法，可能许多网友不太相信此信息的真假。但最重要的是此信息的后面却是有一个名叫莫小棋的人点了赞，而莫小棋本人正是我们熟悉的演员莫小棋。

其实莫小棋与李晨是有着非常熟悉的关系存在，而且从小他们是在北京一起长大的，也就是说李晨和莫小棋的关系胜似亲人一般的存在。她对上面圈内人的消息点赞无异于是说明了此消息的真实性，网友们也表示如果事情真是这样，那李晨和女友之间的感情真是结束了。

谁也没有料到李晨会在这个关键的时候做出这种不男人范的事情，而结合前面的种种来看，更多的网友表示了不看好他。声称出了事都不敢出声了，再怎么不方便说话也应该要放出一点做为男朋友应该有的担当吧。如今不仅仅是不吭一声，而且还把18年秀恩爱的都删除了。

而且删除也正是说明了他想主动的撇清关系，对于这种事情的发生其实谁也没有料到，但争对于软饭男还有印小天插刀门事件来讲。抛开冰冰事情的对与错，其实爱情本不应该拿到这一件事情之中来比较，可如果上升到人情世故这一方面，难道李晨不应该站出来说一下吗?

女友出了事情，在非议面前男友应该是要有着保护的存在，但说真的，不管怎么样，不管女友再怎么落难。做为男友的你应该站出来，至少要让大家看到你爱护女友的决心。

看完这篇文章有何感受？

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