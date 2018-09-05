杨紫自从儿童时期出演家有儿女以来的人气颇高，翟天临为什么吐槽杨紫？翟天临和杨紫的关系怎么样？91小编给大家介绍一下啊

杨紫出演的《家有儿女》是一代人的成长记忆，作为童星出道，少年成名却不骄不躁，愿意沉淀自己。而在娱乐圈，她人缘非常不错，之前宣传香蜜的时候就可以看出来，很多明星好友都给她发微博宣传，其中就是翟天临。日前，翟天临吐槽杨紫上了热搜，这是怎么回事呢?下面跟随小编来详细地了解一下吧!

2日晚，翟天临更新微博晒出和杨紫的合照，配文到：友谊万岁! (她让我先发，她转，我说为啥你不发，她说她手机问题。心机…)，虽然翟老师打括号吐槽一番杨紫，但看得出两人是真友谊啊!

照片中杨紫和翟天临两人都穿着白色的T恤，第一张两人头挨头，十分的亲密友好，这个自拍角度好呀。翟天临的脸在前面比较，杨紫就显脸小。第二张杨紫对镜比着剪刀手俏皮又不失可爱，翟天临也十分配合对着镜头卖萌，画面非常的温馨。

随后，杨紫转发道：“感谢认识老翟的第八年，他终于请客了"。随后，翟天临11字回复杨紫：你一次都没请过，请要脸面!真的可以看出来是好朋友了。

而在昨晚，《香蜜》迎来大结局，杨紫邓伦纷纷发文与《香蜜》告别，并感谢大家一路支持，未来江湖再见。杨紫发表长文表示，“经历了这么多，终于结束了历劫，锦觅也得到了真正属于自己的幸福。感谢大家一路相陪。”邓伦也发文与《香蜜》告别，表示，“好作品，我真的为香蜜感动。也愿香蜜能给你们一个永久的记忆吧。”随后杨紫还在邓伦微博下留言互动，邓伦于是让杨紫请吃饭，谁知翟天临下场逗笑回复邓伦：“别做梦了，你最大的弱点就是容易被骗…就算她说请你，在你去的路上，她也会说要不你请我吧!”