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黄毅清躲法院传票是怎么回事？崔永元和黄毅清有什么关系

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 14:41:45| 编辑：墨染西行

崔永元自从阴阳合同之后怼了娱乐圈不少人，黄毅清躲法院传票是怎么回事？崔永元和黄毅清有什么关系？91小编给大家介绍一下。

自从曝出了阴阳合同以来，娱乐圈可以说是被崔永元给搅动的天翻地覆，谁都没想到，这位昔日央视的名嘴能有这么大的威力，把冯小刚、范冰冰等人都怼了一遍。就是这样一个烫手山芋，还是有人往上撞，这个人就是黄毅清。日前，崔永元称黄毅清躲法院传票，这是怎么回事呢?

崔永元讽刺黄毅清躲法院传票 黄毅清：行踪很透明

9月5日，崔永元在自己微博上传照片，并配文称：“这个叫黄毅清的，声称不怕上法庭。结果法院费尽周折也不能把传票送达。”他晒出了黄毅清的微博截图，还出示了立案通知书。稍后，崔永元在微博晒出了另一张受理案件通知书，并配文称：“本人刑事自诉中国政法大学教师吴法天已经在法院立案。法治社会，不允许你无法无天。”

崔永元讽刺黄毅清躲法院传票 黄毅清：行踪很透明

随后，黄毅清转发微博并回应：“我天天该干嘛干嘛，行踪很透明，什么叫法院不能把传票送达，这种话说出去不怕被人笑话吗脊梁?传票寄来还能不收的?请你把传票寄送回执公布下?我家至今为止从未收到任何传票，不敢起诉直说，别甩锅找理由。倒打一耙挺有意思，是谁不敢承认王迪的身份在那又躲又藏藏不住了就假装起诉了?”

崔永元讽刺黄毅清躲法院传票 黄毅清：行踪很透明

2018年6月，黄毅清曾爆料了崔永元的“情妇”王迪的身份，并说崔永元之所以到美国去拍转基因食品的纪录片是为了卖自己的高价大米，并称“作为一个在美国生活很多年的人可以很负责任的说，他就是在欺骗国内一群傻子，因为在美国，几乎95%的食品都有转基因成分，美国不标注的都是转基因，只有不是转基因才需要标注，可想而知。”

7月26日，崔永元晒出立案通知书，并表示“走法律程序效率很低，但也必须走。”通知书上显示，崔永元起诉黄毅清诽谤经过审查，符合法定受理条件，北京市海淀区人民法院决定立案审理。通知书上还要求，崔永元经两次依法传唤，无正当理由拒不到庭的，或未经许可中途退庭，按撤诉处理，如提交不了证据，也将驳回起诉。

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