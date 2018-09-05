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容祖儿晒童年照是怎么回事 容祖儿晒童年照对比怎么样

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 14:40:54| 编辑：火红橘子

近日，容祖儿在网上晒出自己的童年照，那么容祖儿晒童年照是怎么回事？容祖儿晒童年照对比怎么样？一起来看看吧！

容祖儿晒童年照是怎么回事近日，容祖儿在社交网络晒出自己的童年照，网友纷纷评论果然是从小美到大。

9月4日，容祖儿在社交网上晒出自己的童年照，同时配上配文：“文物出土。”

照片中的小女孩圆脸庞齐刘海，可爱甜美。大大的眼睛跟现在差不多，炯炯有神的早早就露出了星范儿。

网友见此纷纷留言：“你的样子从小到大都没变!好可爱!”“从小美到大!”“好可爱啊!”

容祖儿晒童年照是怎么回事 容祖儿晒童年照是什么样子的

小时候的容祖儿长相呆萌可爱，双马尾搭配齐刘海的发型尽显淑女范。通过照片还是依稀能看出几分现在的模样，一双有特色的“大眼睛”和微微翘起的“嘟嘟唇”都是她脸上最明显的标志。正如容祖儿自己所说，小时候的她瘦得像“马拉鸡”，不用开铁闸也可以从屋内用缩骨神功钻出门口。

容祖儿晒童年照是什么样子的其实，这已经不是容祖儿第一次晒出自己的童年照了，今年7月2日的时候，容祖儿也通过微博晒出了自己的童年照并回忆自己的童年往事。

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虽然年纪轻轻就出道，但是容祖儿的歌手道路并不是一帆风顺的。她曾因相貌不佳而被经纪公司解约，随后她便一边帮助母亲打理店铺，一边拜师求艺。直到在1998年，18岁的容祖儿签约了飞图唱片公司，随后归至英皇娱乐公司，这才正式开启了她的歌手演艺生涯，并一跃成为了“英皇三小花”之一，在香港及内地的人气飙升，现在的她在香港乐坛依旧占领一席之地。容祖儿还投资了不少物业，被成为亿万楼神。

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15岁时，容祖儿参加卡拉OK大赛勇夺冠军并获得正东唱片歌星合约，从而晋身娱乐圈。及后于1996年推出她出道第一首单曲《第一次我想醉》(电影《4个32A和一个香蕉少年》的主题曲)，但后来被当时的唱片公司高层黄柏高以“她不漂亮”为由解约。此后，容祖儿任职文员及协助母亲打理时装店赚取收入，直到一位曾在正东任职的旧同事介绍下转投佳音唱片，但亦因佳音唱片撤离香港业务而再度被解约。之后，决心在歌坛闯出来一番事业的容祖儿拜师罗文门下。

1998年，容祖儿转投“飞图唱片”，其后公司被“英皇娱乐”收购，“飞图”旗下歌手，包括她亦同时成为新公司歌手。其时，容祖儿与叶佩雯、何嘉莉被英皇娱乐及传媒界统称为“英皇三小花”，但随着其余两人离去，此称号渐渐被人们遗忘。直至1999年中，容祖儿获得公司赏识并资助她离开香港深造。

看完这篇文章有何感受？

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