张钧甯方否认恋情是怎么回事 张钧甯方否认恋情说了什么

关于张翰和张钧甯疑似在一起的传闻已经有一段时间了，那么张钧甯方否认恋情是怎么回事？张钧甯方否认恋情说了什么？一起来看看吧！

张钧甯方否认恋情是怎么回事此前，网曝张钧甯疑似和张翰在一起了，且这个传闻持续很久了，今日，有媒体向张钧甯放求证，张钧甯放工作人员否认了这一消息。

近日，有网友爆料称，张翰和张钧甯正在恋爱中，并五月同游韩国，更有营销号晒出疑似女方闺蜜私信，称“闺蜜证实了”。张翰和张钧甯曾一起合作《温柔的弦》，本被以为是CP炒作，没想到被闺蜜证实，正在恋爱中。

有媒体求证张钧甯工作人员，对方直接否认传言，“假的。”

9月3日，张翰在微博分享了一首自己唱的歌，4日，他的经纪人转发该微博，配文称：“心疼下致力于打败全国21%的人，天天关门在家练歌的单身狗翰翰!”间接否认了张翰张钧甯恋情传闻。

张钧甯方否认恋情是什么情况其实就是张钧甯方否认了和张翰恋爱的消息。

张翰和张钧甯在之前热播的电视剧《温暖的弦》中饰演一对cp，当然除了剧中两人角色的甜蜜以外，在私下也是粉红满满，眼神里面满满的全是戏。当初在《温暖的铉》发布会的时候，张翰对张钧甯就给出了超高的评价：这算是我们真正合作的第三次，在一起工作的过程中，会发现钧甯是包容性很强的人，不会把自己的情绪带进工作中，我很佩服。

张钧甯也回称夸赞张翰：我们真的很熟，我们之前有交流过，我们在演戏的时候都会给角色放入自己的特点，让它变成一个很真实的故事，会一起创造出很开心很即兴的戏。像张翰、嘉倪都会等我收工，然后我们一起聊心事，让我觉得真的很温暖。

前段时间，张翰凌晨两点半的时候发出了一条微博，让网友们更加确定他俩就是在一起了。张翰当晚的发文大概是讲航班晚点两个半小时，而张钧甯当天航班也晚了两个半小时，这样的巧合实在是不太可能，并且也有知情人士爆料，两人因戏生情早就在一起了，只不过是不想公开而已。

还有人爆料称，在剧组拍戏的时候张钧甯与张翰经常会打打闹闹，在张钧甯生日上张翰还把蛋糕涂在她脸上，不过现在已经否认啦，估计两人之前在一起的传闻也是配合电视剧宣传而已!