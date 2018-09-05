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欧阳娜娜错词微博原文是什么？欧阳娜娜发文用错了什么成语

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 14:36:34| 编辑：墨染西行

欧阳娜娜入学后更新的社交软件中用错了成语欧阳娜娜错词微博原文是什么？欧阳娜娜发文用错了什么成语？91小编给大家介绍一下。

近日，欧阳娜娜已经重新入学开启了学生生活，但是吃瓜群众也并没有因此减少对她的关注。有细心的网友发现在近期欧阳娜娜更新的社交软件中用错了成语，引发网友围观和热议。那欧阳娜娜用错成语是怎么回事?欧阳娜娜用错什么成语?下面跟随小编来详细地了解一下吧!

欧阳娜娜发文用错成语 现已重新编辑

欧阳娜娜用错成语是怎么回事 欧阳娜娜用错什么成语

据悉，欧阳娜娜日前在Instagram发文，感性谢谢粉丝，却因为一句成语“南辕北辙”用错了意思，意外引起网友留言开战。

18岁女星欧阳娜娜3年前从美国顶尖柯蒂斯音乐学院休学，在家自学并全力冲刺演艺圈工作，但今年6月她决定重回到校园读书，1日时她跟妹妹欧阳娣娣一起飞往美国波士顿，将赴波士顿伯克利音乐学院学习编曲等课程，正式宣布将暂离演艺圈。

读书之前，欧阳娜娜上个月利用15天，完成了9场「18跨界巡回音乐会」，最终场北京站结束后，她在IG感性致谢：「18岁的巡演，从北京开始，也在北京结束。」想跟粉丝分享心情，提到：「15个日日夜夜，南辕北辙，累，并快乐着…爱你们。」

欧阳娜娜发文用错成语 现已重新编辑

不过，有粉丝发文讨论，表示在滑IG时看到了欧阳娜娜的PO文，一开始不以为意，却越想越不对劲，“乍看之下可能没什么问题，但是我想了想，南辕北辙是这么用的吗?或是她有想表达其它意思?”搜寻教育部辞典，“南辕北辙”的释义是“比喻行动和目的彼此背道而驰”，跟娜娜的原意似乎并不符合。掀起热议后，欧阳娜娜悄悄编辑IG原文，现在已经删掉“南辕北辙”4个字。

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