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魔兽世界8.0玛格汉兽人如何解锁 玛格汉兽人解锁方法一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 14:35:19| 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界8.0上线已经有一段时间了，相信很多小伙伴都十分喜欢这个全新的版本吧，不过游戏中有一些地方也让很多玩家困惑，比如玛格汉兽人的解锁方法，那么接下来就由小编带大家来看一下这方面的相关内容吧!

魔兽世界8.0玛格汉兽人解锁方法

魔兽世界8.0玛格汉兽人怎么解锁

1.世界任务，每日早晚各一遍，世界任务会早7刷一次，晚7一次，每个任务涨75点声望。基本每日可以1500以上。

2.尽快升级自己的科技树，随从等级，已提升随从任务的成功率和效率，随从任务会随机刷新荣耀战团的声望，而且额外奖励也很高!

3.周长海岛探险奖励1500声望，完成海岛探险有极低的几率给一个任务物品，给250声望，我到现在就出一次…

4.LM地图的悬赏任务修复后会每个奖励250声望，记住一定要清干净!

5.荣耀战团大使任务一次1500声望。

6.纳兹米尔左上角有支线，亡灵拼身体还蛮好玩，任务树完成后一共给了几百点。据说赞达拉也有小部分支线，可惜我没找到…

7.杀玩家任务，在战争指挥部接，会给声望，杀人杀出图标后接着连杀10人以上会有隐藏任务，再连杀10人，送称号，送200多声望。

8.捐献物资，我不是那么富裕，给的不算多，所以没捐献，一天一共150。

9.玛格汉任务真恶心，BOSS血厚伤害高，任务链长，尽是BUG…

10.唯有坚持不懈!

以上就是小编给大家带来的全部内容，希望可以帮助到您!

看完这篇文章有何感受？

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