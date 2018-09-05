电影宝贝儿什么时候上映？宝贝儿豆瓣评分多少？宝贝儿剧情介绍

《宝贝儿》的监制侯孝贤导演大名鼎鼎，《戏梦人生》《悲情城市》《刺客聂隐娘》等作品从80年代影响至今，而以“长镜头、距离感”著称的侯氏电影美学，也影响了包括是枝裕和、李沧东在内的一票导演。《宝贝儿》的导演刘杰曾为侯孝贤导演的《刺客聂隐娘》担任大陆监制，而侯孝贤导演也曾在刘杰导演的《青春派》中客串亮相。两人对于作品中想要捕捉的“生活最底下的细节真实”，观念一致所以常常走到一起，交情匪浅。

电影宝贝儿豆瓣评分多少

目前电影还没上映，无法看到评分，等电影开播了小编会第一时间更新哒。

电影《宝贝儿》是由侯孝贤监制、刘杰执导、杨幂领衔主演，郭京飞、李鸿其主演的一部文艺剧情片。今日(8月14日)第43届多伦多国际电影节官方公布影片《宝贝儿》入围本届电影节“特别展映”单元。影片讲述的是一个因为严重先天缺陷而被父母抛弃的弃儿江萌(杨幂饰)，拯救另一个被父母宣判了“死刑”的缺陷婴儿的故事。昨日刚刚宣布定档的电影《宝贝儿》，将在今秋9月举行的多伦多国际电影节上全球首映，并将于10月19日全国公映。

宝贝儿豆瓣影评

早在去年11月，导演刘杰就在微博晒出过《宝贝儿》的片场照，并配文“围观大秘密”。由于“大秘密”与“大幂幂”谐音，因此引发了不少粉丝的猜测和联想。

随后杨幂回复这条微博，写道：“我们专心拍戏的时候你在拍照发微博”。间接证实了她参演这部电影的说法。

后来在一档网络访谈节目中，杨幂还透露自己参演这部电影基本没有拿片酬。

宝贝儿什么时候上映

由侯孝贤监制、刘杰导演、杨幂领衔主演，郭京飞、李鸿其主演的文艺剧情片《宝贝儿》将于10月19日全国上映。

可见这次杨幂并不在乎收入多少，而是希望能够在自己的履历表里留下一部真正可以证明她演技实力的作品。2015年的《我是证人》她饰演的盲人角色已经收获了不少的好评，此番《宝贝儿》中她舍弃了美貌专注于电影本身，就已经有不少业内人士非常看好她的这次转型，并认可她有望提名今年的金马奖最佳女演员奖。

刘杰导演以拍摄现实题材文艺片著称，“永远走向童话的反面，抵达现实”是刘杰导演对自己创作理念的概述，他曾坦言自己“对反映社会问题的电影比较感兴趣”。2006年执导长片处女作《马背上的法庭》讲述县法官在十多个少数民族零星散落的云南大山中流动办公的故事，曾获第63届威尼斯国际电影节地平线单元最佳影片奖;2010年的《碧落雪山》甚至全片用少数民族傈僳族语言来表达;2016年董子健主演的《德兰》则聚焦藏区，用一个汉族小伙儿的青春视角展现藏族文化与风俗，后两部影片分别获得第13届上海国际电影节最佳导演、评委会大奖和第19届上海国际电影节金爵奖最佳影片奖。此次，刘杰导演再度与侯孝贤合作，将会在电影《宝贝儿》中触达怎样的真实?我们拭目以待。