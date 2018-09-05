王者荣耀2018年国庆节有什么活动？2018国庆节活动内容一览

最近不少小伙伴都在预测王者荣耀2018国庆节有什么活动？活动奖励是什么？王者荣耀2018国庆节活动还没有公布出来，那么今天91手游网小编就给大家回顾下2017年国庆活动吧！

王者荣耀2017年国庆活动回顾：

王者荣耀2017国庆节有什么活动

作为长城守卫军的最后一位英雄自然备受关注，想想花木兰，百里守约这些英雄都是高输出的伤害，而苏烈不会立即死亡，会回复满生命值，并且原地不动，4.5秒时间过去以后才可以移动，可以说是很强势的了，如果发育到后期，简直比张飞还要肉呀。

此外，王者峡谷中一直以来都隐藏着很多免费抽奖方式，今天小编整理了一些天美免费获取英雄皮肤的隐藏彩蛋，下面我们可以来试试。

1、抽奖地址：进入应用宝——搜索王者荣耀——下拉至应用精品内容——点击“【福利】周瑜浴火重塑，参与活动抽永久皮肤”——参与抽奖。

当然，这种套路一直是官方爱做的，永久英雄刘邦只需要击杀敌方英雄3次即可参与抽奖。

2、抽奖地址：微信——发现——游戏——周瑜个人赛：重做归来——报名参与排名

这个奖品是永久皮肤幽灵船长、永久皮肤哥特玫瑰、永久皮肤海军大将。

3、抽奖地址：心悦俱乐部——开黑季活动——参与抽奖

这个活动的奖品是永久英雄狄仁杰。活动参与条件还好，邀请小伙伴一起玩就行：完成开黑任务获取积分，使用积分参与抽奖。

王者荣耀2018年国庆节活动小编会后续给您分享！