我叫MT4怎么培养暴击流刺客？我叫MT4暴击流刺客培养攻略分享

暴击流刺客是我叫MT4手游中深受玩家喜爱的一个职业，但是很多小伙伴都不知道该怎么培养我叫MT4暴击流刺客？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

我叫MT4暴击流刺客培养攻略分享：

装备淬炼

装备淬炼是职业能力提升的一个很重要的方式，通过装备的属性移植能够达到属性提升的作用，想要打造暴击流刺客，在装备淬炼的时候，对于能够选择暴击和敏捷属性的装备肯定是优先选择这些属性，如武器、护手选择敏捷属性进行移植，项链、戒指、饰品则是选择暴击属性来进行移植，这样才能进一步提升职业暴击能力。

宝石镶嵌

首先在可以镶嵌蓝色宝石的装备上选择镶嵌暴击宝石提高暴击率，彩色宝石镶嵌位置则选择镶嵌暴击精通宝石，毕竟除了暴击率，触发后的暴击伤害的提升也是很重要的。对于红色宝石来说，镶嵌敏捷、力量、穿透、攻击宝石都能够对刺客攻击属性有所提升，这里就可以选择性镶嵌敏捷及攻击宝石，这样一个搭配之后，刺客的直接伤害提高的同时，暴击率也会有一个不小的提升。

装备附魔

“装备附魔”是一个时效性的能力提升方式，每次装备附魔只能持续7天的时间。但这段时间内，可以提升刺客的暴击能力，武器的附魔就能够选择附魔暴击属性：“在提升101点攻击的时候，还能提升1%的暴击率(玩家等级越高，所能够提升的属性也是越高的)。”相比同等级的攻击虽然属性更为强大，但是需要消耗的火榴石和附魔粉尘相对来说也是更多的。

幻兽选择

玩家在等级达到23级，开启幻兽的时候能够有机会挑选一只绿色幻兽，这个时候刺客可以挑选一只野猪作为前期的过渡幻兽上阵出战，野猪的幻兽技能“狂暴气息”能够在刺客攻击敌人的时候有5%的概率提升自身8%自身暴击，持续五秒。对刺客的暴击也能够有一定的提升。

铭文与天赋

在铭文的选择上面技能“隐匿”可以选择“鬼影”，在隐身靠近敌人的过程中就能够不断的提升下一个攻击的暴击率，最高可以提升40%，再加上其他的一些暴击加成，触发的概率可以说是非常高的。在天赋上，25级的天赋“碾压”以及40级的天赋“弱点洞察”都应该点满，这样才能够最大限度提升刺客的暴击能力。