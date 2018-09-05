香蜜沉沉烬如霜旭凤锦觅大结局详情介绍 大结局是悲剧还是喜剧

锦觅后化作了凤凰的一滴泪，陪伴着他，但凤凰还傻傻的找了几千年的妻子。润玉把锦觅的画像给了旭凤，旭凤打开后，发现无穷无尽的画像都是自己的头像和凤凰飞翔的画面，旭凤才深知，不是锦觅不爱自己，只是那时被陨丹影响，不懂爱而且误会自己的同时也依旧深爱自己，但葡萄已经殒命，旭凤崩溃大哭，流下了眼泪，小葡萄锦觅的魂魄却随着那滴眼泪掉落。



锦觅此时元灵正在重聚，并且真切的出现在了旭凤身边，然而这一切都是昙花一现，花界的花很快凋谢，锦觅在旭凤眼前再一次消失。

旭凤的金丹反噬，在三年中从未发作过，竟然都是锦觅一直在吸收他体内的寒气，帮他解了反噬。

锦觅再次转世变成了凡人，出生在一个小县城中的小铺内，名叫“棠樾居”。她的名字还叫锦觅锦觅是花神之女，自然也是最出众的，锦觅很小的时候就被凡间的皇帝看上了，并且在她成年后，皇上便下圣纸册封锦觅为妃，即日便踏上入宫的道路。

旭凤苦苦追寻终于寻得锦觅，并且得知锦觅转世后的身份，便立马抢亲来了。花轿走在中途就只见一只凤凰从天而降将锦觅给劫走了，这只凤凰就是旭凤的真身啦，这一世锦觅是带着记忆下凡的，她自然知道自己所爱的凤凰。

旭凤看到自己寻找了几百年的妻子高兴坏了，并且诺诺的轻声说了句：我来了。可是锦觅很淡定的说自己已经收了皇帝的聘礼，旭凤直接说自己已准备下了六千年的灵力。锦觅一听大喜：既然如此，我只好勉为其难了。

几百年等的不过是这一场轰轰烈烈的抢婚。三世的等待，终究是没有辜负。抢亲第二年，白鹭出生了，一家三口在人间过着幸福平静的日子。希望两人的婚内日常能多一些，好想看旭凤宠妻宠子日常啊。