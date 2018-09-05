91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

香蜜沉沉烬如霜旭凤锦觅大结局详情介绍 大结局是悲剧还是喜剧

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 11:35:15| 编辑：﹍ɑ。群℡

锦觅后化作了凤凰的一滴泪，陪伴着他，但凤凰还傻傻的找了几千年的妻子。润玉把锦觅的画像给了旭凤，旭凤打开后，发现无穷无尽的画像都是自己的头像和凤凰飞翔的画面，旭凤才深知，不是锦觅不爱自己，只是那时被陨丹影响，不懂爱而且误会自己的同时也依旧深爱自己，但葡萄已经殒命，旭凤崩溃大哭，流下了眼泪，小葡萄锦觅的魂魄却随着那滴眼泪掉落。

锦觅此时元灵正在重聚，并且真切的出现在了旭凤身边，然而这一切都是昙花一现，花界的花很快凋谢，锦觅在旭凤眼前再一次消失。

旭凤的金丹反噬，在三年中从未发作过，竟然都是锦觅一直在吸收他体内的寒气，帮他解了反噬。

锦觅再次转世变成了凡人，出生在一个小县城中的小铺内，名叫“棠樾居”。她的名字还叫锦觅锦觅是花神之女，自然也是最出众的，锦觅很小的时候就被凡间的皇帝看上了，并且在她成年后，皇上便下圣纸册封锦觅为妃，即日便踏上入宫的道路。

旭凤苦苦追寻终于寻得锦觅，并且得知锦觅转世后的身份，便立马抢亲来了。花轿走在中途就只见一只凤凰从天而降将锦觅给劫走了，这只凤凰就是旭凤的真身啦，这一世锦觅是带着记忆下凡的，她自然知道自己所爱的凤凰。

旭凤看到自己寻找了几百年的妻子高兴坏了，并且诺诺的轻声说了句：我来了。可是锦觅很淡定的说自己已经收了皇帝的聘礼，旭凤直接说自己已准备下了六千年的灵力。锦觅一听大喜：既然如此，我只好勉为其难了。

几百年等的不过是这一场轰轰烈烈的抢婚。三世的等待，终究是没有辜负。抢亲第二年，白鹭出生了，一家三口在人间过着幸福平静的日子。希望两人的婚内日常能多一些，好想看旭凤宠妻宠子日常啊。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号