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华为荣耀8x价格是多少？荣耀8x价格及配置参数分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 11:25:24| 编辑：沐兮

相信很多小伙伴都知道华为荣耀8x要发布了，那么华为荣耀8x多少钱呢?这款手机好不好用?别着急，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

华为荣耀8x多少钱？

有数码博主在微博曝光了荣耀8X的价格信息。根据该博主曝光的谍照来看，有一堆可能为新机价格标签的纸张出现在了荣耀手机体验店的展台上，标签上很清楚地显示着“2099”的字样，不过该价格对应的版本还不清楚。不过就这个价格而言，荣耀8X系列机型的定位确实得到了极大的提升。

华为荣耀8x外观

外观方面，根据此前获得的消息，荣耀8X将采用美人尖全面屏设计，官方称之为“珍珠屏”， 具体尺寸在6.5英寸左右，而荣耀8X Max尺寸为7.12寸，其握感相当于传统6.3寸机型，边框和下巴都很窄，屏占比超过90%。采用3D曲面玻璃后盖、铝合金中框，全新英伦双纹理，提供魅海蓝、幻夜黑、魅焰红三种配色。

华为荣耀8x配置

配置方面，荣耀8X Max将搭载骁龙660处理器，提供4+64GB、4GB+128GB两种版本，后置1600万+200万双摄，前置800万像素摄像头，电池容量为4900mAh，支持9V/2A快充以及快速OTG反向充电，运行基于Android 8.1的EMUI 8.2。至于荣耀8X，荣耀总裁赵明此前明确表示：“如果说荣耀8X Max用力太猛，那么荣耀8X用力更猛!不但一起踏过了90%屏占比的分水岭，还有更高的山峰等着我们。”由此来看，荣耀8X的配置要比8X Max更高。此外，荣耀8X系列机型还加入了升级版的GPU Turbo功能，搭载双扬声器，采用杜比全景声技术，音质方面进一步提升。

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