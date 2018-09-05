魔道祖师作者回应人肉事件内容是什么？魔道祖师作者回应人肉事件全文分享

近日，闹得满城风雨的魔道祖师人肉事件相信不少网友都知道了，那么这到底是怎么回事呢？相信很多小伙伴都不知道原由，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

今日晨时，作者墨香铜臭终于对此作出回应。

这一切皆因，一网友因发表质疑《魔道祖师》的言论，

遭到书粉的人肉搜索，

因各种线下的威胁恐吓，导致该网友自杀，

虽被成功抢救，也是给该书和作者造成了不小的负面影响，

甚至有人质疑，作者墨香铜臭是否也曾鼓励粉丝人肉黑粉。

作者回应如下：

致各位网友和我的读者们：魔道祖师是我的第二部长篇小说，本是我刚毕业后一时的心血来潮。它的爆红，是我始料未及的。有人喜欢就有人讨厌，这是理所当然的。对于它招致的各种反面声音，我也始料未及。长久以来，针对作品的负面评论，我也会难过，就像别人指着你家小孩说三道四。但我终归知道，魔道已经是一部面向公众的作品，那它就应该坦然面对这些。所以，除了恶意造谣和人身攻击以外的负面评论，我不曾反驳过一句。写文四年，粉粉黑黑的摩擦越来越大，也发生了不少事。我始终认为，作者，唯有靠作品说话才是硬道理。加上性格成分所导致的逃避心态，我最终选择的是闭麦。我承认，面对读者，我不够强硬，这是我的错误。4月之后，我已彻底割断除了文以外一切与外界读者的交流，卸载微博打算不再多说半句，闭嘴写文。但没有想到最近因为人肉事件，引发了强烈的社会舆论。从被人告知后一直在等警方公告，想等到官方确切消息再郑重回应，避免草率造成二次伤害。我想在此呼吁，如果有任何人因为我或者我的作品遭到人肉，经警方查证确有其事，我愿意帮受害者寻求警方和律师的帮助，并承担诉讼费用。我衷心希望受害者对此类违法行为绝不姑息放过，一定要拿起法律武器保护自己，让违法者得到应有的惩罚，我将全力支持。目前并没有任何警方与我联系，如果有我定会全力配合警方工作，并在警方允许的范围内及时通报事件进展。也请我的读者们势必强力谴责此类行径，绝不允许此风气蔓延。我并不认为过激行为可以维护我或者我的作品，我本人极度反感，因为我也曾遭受过。对于那些打着我或者我作品的名义做出违法行为并造成严重后果的人，如有需要，我也会配合相关警方彻查并追究责任。我所能做的确实有限，但纵使微薄，亦希望能有所帮助。我认为作者和读者之间最好的关系，就是我写文，你看文。任何粉丝都会形成自发的聚集地，但我本人并不参与粉群管理。我不想控制我的读者们，也不存在从属关系。以我作品名义建立的粉丝团体，与我本人意志并没有直接关系。请读者们遇事多进行理性、独立思考，不要轻易被煽动和误导。这条公告发出后，我无法预料外界的声音会是什么样的，但希望无论如何，我的读者们都不要为维护我而有任何过激的言行。附：关于粉丝，这是我一直很自责的问题。我唯一个官方读者群开在渣反连载时期，但那个群因为读者老是吵架，我实在不知道该怎么办，就干脆在开魔道的时候炸群解散了。自那以后，又经历了一些事情，导致我对读者的态度多少有点纠结。并不存在所谓的“团队”，所以出事的时候，我除了烦躁和抓着几个朋友尖叫发泄，实在是想不出什么高明的解决办法了。一方面，我很感谢读者们对我作品的喜爱，希望创作出更好的作品来回馈，另一方面，我又不知到底该如何去跟读者沟通。说多了，怕无法控制读者行为还要承担责任，被人断章取义，甚至引起逆反心理;说少了，又不能正确而有力地引导读者。虽然我很想约束读者，也曾在出问题之后鼓起勇气，试着去直面去劝解，但可能因为性格暴躁又情商不高，效果似乎都不太好。比如4月，那次起因是有读者想写长微博为我澄清一些谣言，但一来我不觉得澄清有用，二来我不想读者再被攻击了，纠结很久，还是空降了一个微博群。那是我写了魔道之后唯一一次近距离接触读者，全程我只有劝解和安抚，绝无任何引导掐架和人肉的内容。所谓说“韬光养晦”，只是想给读者一点盼头，怕读者们觉得我太委屈，心里难受。劝解完后我就立刻退了微博群。但事后，又是因为读者之间的摩擦，导致记录流出，我的原意被断章取义扭曲，发散造谣。而我所期待的安抚效果似乎也并没有达到，可以说那又是一次失败的约束粉群。我希望自己的读者可以因为我的作品而快乐，不想她们因为喜欢我和我的作品受到攻击、被伤害;但同时，我更希望她们能因为这份喜爱变成更好的人，理智、温柔，永远不要成为伤害施加者。我知道这不是呼吁几句就能做到的，但我愿意为此继续付出努力。如果有读者行为过激，触犯原则触犯法律，必将态度强硬，大声说不。愿所有人都能远离网络暴力。

网友对此的回应也是两极分化，节选如下：

【1】

要求作者为每一个所谓粉丝的所有言行负责本来就很可笑 哪些人是真的在维护正义而不是铲除异己你们自己心里清楚 我相信一切作恶者都会遭到报应 这和喜欢mxtx还是不喜欢无关

【2】

是，触犯法律的人应该受到惩罚!!管理粉丝这种事很难，我会听话，我们一起努力!!

【3】

不说话，说你只会在后面操控粉丝群，说话了，就说你只会装白莲花，你还想怎么样?所有粉丝一粉上就要马上登机入册吗?这样才能管束好粉丝是吗?你以为出现脑残粉是人乐意的吗?大多数粉都是正常人，黑比粉还跳多了还有被人当枪使不自知的“路人”更是多的数不胜数，违法者之所以违法是因为他本身有问题

【4】

呵呵，真会洗呀，所有事情都是粉丝做的跟自己毫无关系，好久没看到这样的绝世白莲花了

【5】

不参与粉丝管理我笑了，那么多实锤这个盛世白莲还想撇清吗

【6】

得了吧，人家都有她的截图，跟邪教似的

虽然网友对此看法不一，但是人肉的伤害确实已经造成，不管是否与作者有关，我们都应该拒绝人肉，同时，在网络上慎言。