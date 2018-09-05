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刘强东案宴会账单都有什么？刘强东案宴会账单曝光

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 11:14:57| 编辑：沐兮

9月5日报道 昨天上午，身陷“涉性侵被捕案”的京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东现身京东总部，出席了京东与如意控股集团的战略合作协议签署仪式。现场图片显示，刘强东当天身着深色西装出席了活动，脸上挂着笑容。据如意控股集团官网消息，双方将在品牌入驻、无界零售、金融、物流、智能供应链、京东云等业务板块展开合作。

刘强东已回国恢复工作

刘强东已回国恢复工作

同样是在昨天上午，几张网传为8月30日晚“刘强东案”宴会的酒水单和晚餐账单的图片引发广泛关注。图片显示该晚宴上共消费了红酒32瓶，发布者还声称这份酒水单和晚餐账单来自明尼阿波利斯警方。有报道称，当晚受害女生被邀请参加了刘强东的私人宴会，宴会中受害女生被灌大量红酒，而网传图片中的账单可以印证这个说法。

昨天下午，北京青年报记者将网传图片发予明尼阿波利斯警察局新闻办公室发言人John Elder以求证真伪。John Elder表示，目前警方未向外透露任何刘强东案相关文件，网传图片并非来自明尼阿波利斯警方。

昨天晚间，有消息称美国当地警方已召开发布会，并在会上宣布刘强东被诬陷，报案女子涉嫌诬陷罪已被警方收押，并附上一张美国警方发布会照片。当晚，北青报记者从John Elder处获悉，目前明尼阿波利斯警察局并未召开任何发布会，也没有发布上述信息。记者通过图片检索发现，该消息中使用的发布会图片曾出现在2016年的新闻中，并非最新发布会的图片。

据John Elder介绍，刘强东涉性侵案最早要到本周末才会有最新消息，目前尚不能确定其是否会被起诉，“如果刘强东被起诉，也只涉及民事诉讼，与刑事诉讼无关。”

此前有消息称，刘强东在美国参加商业活动时涉嫌性侵被捕。北青报记者从明尼苏达州大学公共关系办公室了解到，刘强东此行其实是去参加该校卡尔森管理学院的一个工商管理在职博士(DBA)项目。

校方介绍，作为项目的一部分，参与者需从8月26日到9月1日在双子城进行实习。针对被性侵女子系明尼苏达大学一中国留学生的传言，校方回应称，任何与调查相关的问题都需要咨询明尼阿波利斯警察局。根据当地法律，明尼苏达大学不能就任何具体指控发表评论。

北青报记者在该校官网上看到，刘强东参加的项目是由美国明尼苏达大学卡尔森管理学院与中国清华大学经济管理学院合作，为在中国及周边地区全职工作的顶级高管量身定制的DBA课程，并能够提供工商管理博士学位。

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