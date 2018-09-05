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可爱恐惧第9-10剧情一览 可爱恐惧什么时候更新？每周更新几集？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 11:10:15| 编辑：沐兮

韩剧《可爱恐惧》是一部恐怖爱情剧，最近不少网友都在关注，那么在哪里可以看呢？韩剧可爱恐惧第9和第10集讲的是什么呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

kbs2月火剧《可爱恐惧》4日公开了在打字机前，展现可爱魅力的朴施厚和宋智孝的样子，吸引了人们的视线。

《可爱恐惧》朴施厚~宋智孝危机中的关系转换

在上次的节目中，菲利普(朴施厚音译)在“乙顺(宋智孝饰)悲伤的眼泪中奇迹般地醒了过来。在“恐惧”的绝望危机中两人逐渐加深了彼此相爱的心理。在节目的结尾，两人的嘴唇仿佛很快kiss的浪漫场面，引发了“心动”。

《可爱恐惧》朴施厚~宋智孝危机中的关系转换

"命运共享体"的菲利普和乙顺的罗曼史正式展开，公开的照片中，朴施厚和宋智孝的甜蜜气氛刺激了人们的好奇心。把刘海扎起来，坐在打字机前的两人，温暖的微笑展示出可爱的样子。乙顺像是为了炫耀似的得意洋洋的表情为弼立示范。特别是，书桌上放着“鬼神之恋”的剧本，菲利普以热血作家模式敲击打字机，让好奇心更加激增。

《可爱恐惧》朴施厚~宋智孝危机中的关系转换

在紧接着的照片中头挨头睡觉的菲利普和乙顺的样子提高了心动指数。只要一见面就碰到大型事故的两人，不知不觉间两人间的气氛完全聚集在爱情故事上。能否克服"命运共同体"的必立和乙顺，能否克服危机变得幸福，备受关注。

《可爱恐惧》制作团队表示：“在15、16集的危机中，在接二连三的危机面前“命运共享体”弼立和乙顺“两人的关系在迎来转折点的同时，吸引了观众们的推理能力的悬疑也会逐渐暴露，请大家多多期待。

另一方面，在过去节目中消失的东哲和活着回来的恩英，与他秘密相遇的允儿的样子，使紧张程度达到了最高点。围绕着弼立、乙顺、“鬼神之恋”剧本的秘密逐惭浮出水面，从而迎来转折点。

《可爱恐惧》朴施厚~宋智孝危机中的关系转换

(就请这样一直幸福吧)

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