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蒋聘婷抖音号是什么 网传刘强东案女主蒋聘婷抖音id资料分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 10:56:53| 编辑：林克醒来

最近疯传的刘强东在美涉嫌性侵一事已经告一段落，昨天刘强东已经回国，经多方证实网上疯传的所谓性侵女主蒋聘婷，不过是一名蹭热度的网红，但是现在这位“宅男女神”蒋娉婷已经火了，很多网友发现她的微博已经封禁，不过不要怕，小编为大家带来了她的抖音id资料分享，一起来看看吧。

经常刷抖音的小伙伴可能看过/蒋娉婷的视频，因为身处火辣性感圈粉无数，据网曝蒋娉婷似乎还是一名模特，曾经在重庆参加过选美比赛，还得过奖，是个重庆本地的妹子。

今天蒋娉婷火了，刘强东成为“踏脚石”，抖音微博ID被扒 网友直呼：东哥栽的不冤！(一)

近日，网红“宅男女神”蒋娉婷可谓非常火，很多网友都非常关注她的相关资料。经常刷抖音的小伙伴可能看过蒋娉婷的视频，因为身处火辣性感圈粉无数，据网曝蒋娉婷似乎还是一名模特，曾经在重庆参加过选美比赛，还得过奖，是个重庆本地的妹子。

下面就带来“宅男女神”蒋娉婷个人资料以及海量生活照，据悉，其胸围是36E，真正的前凸后翘好身材。

蒋娉婷个人资料：

微博ID：nico蒋娉婷

抖音ID：573337127

生日：1988年12月15日

年龄：30岁

身高：166

胸围：36E

标签：人体艺术、瑜伽达人、善良、搞笑娱乐

蒋娉婷似乎还是一名模特，曾经在重庆参加过选美比赛，还得过奖，是个重庆本地的妹子。

今天蒋娉婷火了，刘强东成为“踏脚石”，抖音微博ID被扒 网友直呼：东哥栽的不冤！(一)

蒋娉婷在抖音上经常分享一些瑜伽视频及性感短片，值得一提的是蒋娉婷的身材或爱，前凸后翘很是惹眼，并且妹子颜值在线

在其微博和抖音相关资料显示，蒋娉婷12月15日出生，射手座。毕业于新加坡管理大学，微博有56万余粉丝，抖音也有32.3万粉丝及70万余点赞。

今天蒋娉婷火了，刘强东成为“踏脚石”，抖音微博ID被扒 网友直呼：东哥栽的不冤！(二)

在其微博和抖音相关资料显示，蒋娉婷12月15日出生，射手座。毕业于新加坡管理大学，微博有56万余粉丝，抖音也有32.3万粉丝及70万余点赞。

今天蒋娉婷火了，刘强东成为“踏脚石”，抖音微博ID被扒 网友直呼：东哥栽的不冤！(二)
今天蒋娉婷火了，刘强东成为“踏脚石”，抖音微博ID被扒 网友直呼：东哥栽的不冤！(三)

更有网友爆料，蒋娉婷是1988年生，今年30岁，常以显示自己傲人的三围视频走红于网络

刘强东性侵女大学生事件被曝出后，这位女大学生也被深挖出来了。真的是有点同情这位姑娘了，蒋聘婷。网上都在传刘强东性侵蒋聘婷24分钟视频，还有的人不知道蒋聘婷24分钟是什么意思。下面来一起来看看。

小编通过测试发现这完全是套路，在下载了东哥新欢密拍的zip压缩文件后发现没有，需要花钱去买，这不是套路是什么?

小编在此提醒大家，蒋聘婷24分钟视频是套路，东哥新欢密拍jpt解压密码套路很深，小伙伴们不要被套住了。其次，很多含有恶意代码的文件都会在压缩包设置密码以躲避安全软件的检测。所以蒋聘婷24分钟视频是套路!蒋聘婷24分钟视频是套路!蒋聘婷24分钟视频是套路!重要的事情说三遍，再被套住，小编也无能为力了!

微博达人蒋娉婷，平时勤于瑜珈精实身体线条的她严然是内地国民女神，即便使用的是ig帐号分享生活照，仍有不少中国网友为了一睹风，而且翻墙阅览。

年龄： 30 (属龙)

生 日： 1988-12-15

星 座： 射手座

身 高： 165

看完这篇文章有何感受？

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