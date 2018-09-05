万王之王3D嘉年华收集200星任务怎么完成 万王之王3D200星任务攻略一览

最近万王之王3D的嘉年华收集200星的活动十分吸引广大的玩家，毕竟是可以换取绝版坐骑嘛。那么我们怎么样才能顺利完成这个任务呢?接下来就请各位跟小编一起来看一下这方面的相关内容吧!

万王之王3D200星任务攻略

1、我们来到万王之王3D游戏后，在游戏界面上方找到嘉年华字样，我们点击嘉年华。

2、这个时候，我们就来到了嘉年华界面。在嘉年华界面左方，我们看见了收集200星送一个绝版坐骑的活动。

3、而我们收集星的渠道，那就是在嘉年华界面里的降临、铁血、援助、挑战四大类中完成任务。

4、我们先点击降临这一大类。来到降临后，我们看见第一个任务就是添加好友。由于我们早已经添加了5个好友，所以我们点击领取。

5、我们再来看完成10次公会建设任务。我们看见已经完成了9次，于是，我们点击前往。

6、接下来，我们来到公会城堡建设处，点击下方的完成任务，我们也就完成了10次公会建设任务。

7、接着，我们返回到主界面，进入嘉年华活动，在嘉年华活动里，我们就可以领取公会建设任务，得到了1颗星。

8、接下来，我们一个接一个任务的去做。我们每完成一个任务，就会得到不同数量的星，我们要通过做嘉年华任务凑齐200星，我们将领取绝版坐骑。

嘉年华收集200星任务流程：佣兵20级，技能7级，好友亲密1000这几天都能完成，所以我的龙可以拿到了

世界boss晚上十点半守着活动入口，一到时间抓紧进去，参与了就可以拿到奖励，死了也没事。

三个7级技能需要花100金左右，这个一定要做，因为就算没有嘉年华这个活动，技能也是要必须加的。

功勋五级就需要大家各种竞技场慢慢打，如果时间充足，一天两千功勋没问题的。对战里每天都有好几种模式，多玩几种

没出5个20级佣兵之前把佣兵经验券全部给了第一个佣兵，出了之后后悔得要死，但是今天第一个佣兵到了30级了，然后系统就送我一个佣兵，然后我花20金又买了一个，任务完成。

佣兵升级把需要升级的送去做经验最高的任务，每天可以接十个任务，不需要升级的不要给他们派遣，是不是有些人看见佣兵上的红点心里很难受?嘿嘿，我也是，不过我克制了。

好像很多人三个三级紫色圣印没完成，那个我运气好抽到了，这个帮不了你们。

另外说一下附魔，如果你们还差一两颗星可以去搞一下，商店里可以用荣誉勇气各换一个1500的，还差两个寄售买，一个20金不到，提醒你们注意附魔图纸的附魔位置，别搞错了。

最重要的来了，金币怎么得?我每天搬砖二三十个金币，都是靠刷副本做日常捡宝箱盒子搞的材料去拍卖行卖，是真的苦逼。那些材料其实自己也可以用来提升战斗力，但是我为了龙豁出去了，活动过了在慢慢搬砖搞吧。

应该就这么多了吧，还有不懂的直接问我，如果还是差星怎么办?充钱啊!还能怎么办?

每日任务世界宝箱盒子副本掉落都能拿到各种材料，然后去拍卖场卖，积少成多。

打王者二难度有大概率掉落史诗碎片宝箱，一个可以卖20金。

以上就是小编给大家带来的全部内容，希望可以帮助到您!