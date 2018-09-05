小谢尔顿第二季什么时候播出？小谢尔顿和生活大爆炸有什么关系吗？小谢尔顿第二季剧情介绍

《小谢尔顿》聚焦童年时期的谢尔顿与家人住在德州东部的家庭与校园生活故事，第一季结尾暗示谢尔顿未来可能会有小孩，让剧迷揣测或许可以在最新一季的《生活大爆炸》看到艾米怀孕。对此，主创查克·洛尔（Chuck Lorre）曾表示未来与母剧会有更多连结。

小谢尔顿第二季什么时候播出？小谢尔顿和生活大爆炸有什么关系吗？

CBS 长寿喜剧《生活大爆炸》衍生剧《小谢尔顿》（Young Sheldon）第二季即将于下个月底回归，近日释出第一集剧照与剧情大纲，女神童的出现让小谢尔顿（伊恩·阿米塔格 饰）备感威胁。

《小谢尔顿》第二季第一集“神童对手与艾萨克中子爵士”（暂译，A Rival Prodigy and Sir Isaac Neutron）描述十岁天才女童 Paige（《ID4星际重生》麦肯娜·葛瑞斯 饰）出现，并与 Sturgis 博士（华莱士·肖恩 饰）关系密切，这使得小谢尔顿醋劲大发，祖母 Meemaw（安妮·帕兹 饰）不得不介入关心。此外，小谢尔顿的妈妈玛丽（佐伊·派瑞 饰）邀请 Paige 全家到家里玩。

由于《生活大爆炸》将于第十二季告终，有鉴于《小谢尔顿》第一季交出的亮眼成绩，能否接班母剧再创辉煌备受注目。

《小谢尔顿》第二季与《生活大爆炸》最终季第十二季与将于 9 月 24 日回归美国 CBS。