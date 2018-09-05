蒋聘婷微博为什么被封 网传刘强东案女主蒋聘婷新微博账号分享

前几天在疯传的刘强东在美性侵事件已经尘埃落定，刘强东昨天已经回国，在网络上疯狂流传的所谓性侵女主蒋聘婷，已经证实是一个蹭热度的网红，但是她已经成功的引起了大家的注意，很多网友近日发现她的微博已经封禁了，那么这是怎么回事呢？小编接下来就为大家介绍一下，看看吧。





蒋聘婷微博怎么没了?







其实大家都知道蒋聘婷只是个蹭热度的网红罢了。目前这所谓的当事女蒋聘婷微博已被禁掉了!

蒋聘婷10年就出道了，选美重庆小姐落选，不过凭借一段性感瑜伽，在天涯猫扑有点小名气，后来抓住微博，也会用抖音这样的新平台，发发图片短视频什么的，有一些宅男粉丝!

不知道如今咋搞到新加坡国籍的，一直不温不火，看网上还有几篇推广的软文，一直想红一直没红。没想到这次蹭东哥热点火了，想走红还要看运气，也要会借势造势。

虽然她可能说自己也是躺枪，但自始至终不发任何声明故意误导舆论，吸引粉丝，显然是自发(或团队)策划的。微博出手及时必须点赞!希望抖音也能及时跟进!

蒋聘婷新微博昵称是什么?

目前她的微博信息都被平台清理了，但还是有几个名称相似的小号在继续作死。可能是她本人，也有可能是他人冒充。

小编认为，还是不要去关注了比较好。

微博自2018年起就加强了管理，所以她的微博被禁也是理所当然的事情。

经常刷抖音的小伙伴可能看过蒋娉婷的视频，因为身处火辣/性感圈粉无数，据网曝蒋娉婷似乎还是一名模特，曾经在重庆参加过选美比赛，还得过奖，是个重庆本地的妹子。

蒋娉婷个人资料：

微博ID：nico蒋娉婷

抖音ID：573337127

生日：1988年12月15日

年龄：30岁

身高：166

胸围：36E

标签：人体艺术、瑜伽达人、善良、搞笑、娱乐