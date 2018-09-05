美剧《非典型少年》第二季什么时候上映？《非典型少年》关键剧情分享

《非典型少年》第一季引发了一系列讨论，大家最关心剧中的自闭症情况是否属实。幕后团队很清楚，他们一直表示山姆的自闭症不能够代表所有自闭症患者。第二季打破了“自闭症家庭电视剧”的固有模式，山姆展现了自闭症群体独特的一面，但这部剧集的意义远不止于此。第二季挖掘了深层次的意义，用新方式来启发激励观众，给予观众惊喜，观众与可爱的角色建立起更深厚的联系。这是Netflix上最好看的青春剧，强调一下，第二季连企鹅都变得更加可爱了。

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无论是哪种类型的电视剧走到第二季，最主要的任务都将变成扩宽剧集所构筑世界的宽度和深度，进一步地发展剧情或者人物感情，让观众更好地理解角色。

Netflix原创剧《非典型少年》(Atypical)即将回归，这部喜剧的第二季完美达成扩宽剧集世界宽度深度的任务。前情回顾一下，第一季留下了这么个结局：加德纳一家的生活正在逐渐好转，然而最后时刻，母亲埃尔莎(Elsa詹妮弗·杰森·李饰演)出轨的事情曝光了。

发现妻子出轨后，道格(Doug迈克尔·拉帕波特饰演)暂时从家里搬出去了一段时间。在如此紧张的环境中生活，所有人被迫成长。当然，道格最终还是搬回来了，这使得埃尔莎与家人的关系愈来愈边缘化。第一季讨论了自闭症少年山姆(Sam凯尔·吉克瑞斯特饰演)的挣扎与释怀，在此过程中，道格成了新的一家之主。有了道格的支持鼓励，山姆加入自闭症互助小组，并申请了大学。而另一边，在中年危机的驱使之下，埃尔莎想建立一种除妻子母亲之外的新身份，她和酒保出轨了。第二季的埃尔莎不断地弥补过失，讨好大家，试图重返自己在家庭中的位置。

第一季山姆的求爱之旅不太顺利——家庭发生闹剧;失去茱莉娅(Julia艾米·欧库塔饰演)的心理辅导;由于妹妹凯西(Casey布里盖特·伦迪·佩恩饰演)被克莱顿高中录取，他不得不依靠自己，更为独立。全新的处境不仅促使山姆成长，也使他更容易向他人寻求帮助，且适应了他人的相助。出乎意料的是，追求独立的山姆反而对周遭世界更加开放。

第二季加重了凯西的戏份，她面临的困难与上一季较为相似。凯西迫切地想逃离家庭和高中生活，了解到私立学校的生活也不简单，照样充满困难，作为校园田径明星的她开始担心自己会格格不入。

父母的戏份依旧是第二季的唯一弱点，虽然他们是这季剧情冲突的中心。埃尔莎确确实实出轨了，加德纳全家感到生气情有可原，他们对埃尔莎的蔑视以及矛盾的感情感染了观众。这种情绪在第二季得到了延续，大家都不希望她回来，这种氛围下，她努力重归于好的戏份似乎显得有些多余无聊。此外，道格的魅力在第二季削弱了，因为他总是忽视反驳埃尔莎的想法和观点，即便她是正确的。

这场婚姻战争枯燥乏味。剧情发展到一半，他们之间的别扭以一种奇怪的方式结束了，双方根本没有明确表态。不过这也是《非典型少年》最大的优点，颠覆了一般家庭喜剧合家大团圆的传统写法。这部剧集的首要定位是家庭喜剧，但连续的剧情加大了编剧的发挥空间，允许编剧跟笔下的角色玩一局漫长的游戏，不必局限于创作一个个圆满的小故事。这点在第二季的凯西身上最为突出。她转到私立学校，肩负严重的社交压力，结局可想而知，她和男朋友埃文(Evan格雷厄姆·罗杰斯饰演)的关系日渐疏离。编剧还给凯西安排了一个帅气的同学(由格拉汉姆·菲利普斯饰演)，甚至连埃文都预见凯西也许会喜欢上别人。可是编剧没有按常理出牌，而是为凯西安排了一个料想不到的转折——可惜不能剧透太多——让观众觉得这个角色更真实、勇敢和诚实。这段三角恋非常有趣，没有落入俗套，我们迫不及待想看第三季的发展。

《非典型少年》第二季将于美国时间9月7日全集上线Netflix。