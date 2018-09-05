贪玩魔塔先驱者遗物有什么作用 先驱者遗物作用详解

贪玩魔塔手游安卓版下载是一款爬塔类冒险游戏，贪玩魔塔先驱者遗物有什么用,想必很多新手玩家们都不知道游戏中先驱者遗物的作用是什么!那么游戏中先驱者遗物的作用都有哪些呢?别着急,接下来就和小编一起来看下先驱者遗物作用详解!

贪玩魔塔先驱者遗物有什么用

先驱者遗物作用详解

先驱者三大遗物用法解析

一、先驱勋章(初始遗物)，这个遗物相当于打完一层后回3血，在选牌上都可以抓。

二、原始钻石(需4000熟练度解锁)，你最先使用的3张牌可以为你恢复等量的生命值。适合选一些高费用的牌，例如：3费斩龙一击，4费残暴打击，5费英勇打击，6费怒不可赦等等。

三、碎裂头骨(需8000熟练度解锁)，当你受到攻击时+1攻击力。这个遗物非常强，因为你格挡掉也能加攻，所以要多选防御牌跟回血牌。例如，2费不屈抵抗，3费硬化皮肤，7费生命壁垒跟1费神圣升华。

再给大家推荐几张好卡：

1、0费怒火，增加下三次攻击，+3易伤。负面效果基本不会触发，因为我们不会没事让自己多扣血。只要在使用后打出三张攻击牌，易伤就会消失。

2、1费招架，朴实无华的好卡，受到伤害-5，防御+1，直到下一次攻击。我们可以先攻击怪物，在它快要攻击我们时，使用招架。也可以配合防御牌来反打。

3、0费狂战铠甲与0费恶魔手腕，铠甲虽然攻击时扣1血，但是能加功，利大于弊。用手腕记得先用战术牌，不然会多很多仇恨值哦。

4、0费血债契约跟2费谈判艺术，可以减少对方仇恨值的神卡，基本见到必拿。

还有0费体力透支，0费血之报偿，0费狂战魔斧，5费斩龙巨剑，0费毁噬之击，6费怒不可遏，7费生命壁垒都是好卡。一般0费卡牌都很不错，5费鲜血之池太强。