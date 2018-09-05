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我们相爱吧4邓伦什么时候播出？我们相爱吧4邓伦搭档是谁？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 10:46:53| 编辑：沐兮

最近不少网友都在问我们相爱吧4什么时候播出？邓伦的搭档是谁？是不是杨紫？最近邓伦因香蜜沉沉烬如霜而火，不少小伙伴都很关注他，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

我们相爱吧4邓伦什么时候播出？我们相爱吧4邓伦搭档是谁？

《我们相爱吧4》即将来袭，参加的人员公布一部分，邓伦纠结了

非常的受到大家的喜欢。大家都知道现在的综艺大多都是有剧本的，大家都是跟着剧本走，每个成员都有自己的剧本，所以整个综艺就会变得死板，不是说韩国的综艺就没有剧本，他们也有，但是他们把剧本用的就很灵活，只给主主持一个总的剧本，然后其他人都自己发挥，由这一个主主持带领着节目发展。

《我们相爱吧4》即将来袭，参加的人员公布一部分，邓伦纠结了

所以相对来说就比较的活，更加的搞笑，所以国内就有借鉴韩国的综艺。《我们相爱吧》 这个综艺也是非常的让大家喜欢的综艺，这个综艺就是娱乐圈的明星们组成假象情侣，一起生活，另一种形式的电视剧类型，虽然都是知道的后面都有剧本，参加的人员都有自己特定的要做的事情，但是，还是让大家看的津津有味，每一季都会有大家非常的喜欢的假象情侣们，比如之前的周冬雨和余文乐组成的宇宙夫妇。

《我们相爱吧4》即将来袭，参加的人员公布一部分，邓伦纠结了

这对大叔萝莉之间的恋情还是收到了大家的喜欢。虽然一开始大家都不看好这对恋情，但是慢慢的get到了他们的点，还有就是上一季的主持人吴昕和歌手潘玮柏组成的无尾熊cp也是得到了大家的喜欢，两个人的关系非常的尴尬，但是，就是喜欢这种尴尬的感觉，就觉得越看越尴尬，但同时越尴尬越喜欢看，所以就成了大家都喜欢的类型，所以在这一季出来以后大家也是非常的期待。名单还没有公布完。

《我们相爱吧4》即将来袭，参加的人员公布一部分，邓伦纠结了

但是现在网上爆出来出演的有迪丽热巴，宋祖儿，还有刚刚分手的杨紫还有正在闹绯闻的赵丽颖，男嘉宾有邓伦和胡一天，是不是真的还不确定，但是，如果是真的话，那么不知道节目组要把邓伦和谁安排在一起呢，迪丽热巴和邓伦的cp最近可谓是组的火热，搭档的偶像剧大家都知道非常的受欢迎，cp感很满，让很多的网友也一样两个人能够在现实生活中也能在一起，还有就是和杨紫搭档的新剧中也是非常的搭，cp感很强，所以，要是真的有邓伦的话，那么搭配就是问题了，但是，我觉得不管是和谁搭配，都是让大家满意的组合，对第四季也是非常的期待了。

《我们相爱吧4》即将来袭，参加的人员公布一部分，邓伦纠结了
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