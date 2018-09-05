Close Me怎么玩 Close Me流程通关攻略介绍

Close Me是一款恐怖类的解密游戏，下面来分享一下Close Me游戏攻略，给大家一个参考。

Close Me游戏攻略

游戏机制

你每天都会从自己的卧室内床上醒来，之后的动作都是起床——活动——睡觉这一循环。

游戏内的变化跟随你的真实时间和剧情推进而定，也就是说游戏的时间绑定你的PC系统时间：

部分房间、谜题在特定时间内才能打开。

贴图环境跟随时间而定：

时间在深夜至半夜，游戏的环境贴图色调偏焦黑

时间在清晨，环境色调偏为淡蓝色

白天时间，游戏的环境色调正常

傍晚，游戏环境会变得猩红。

综上述，探索是这款游戏的乐趣之一，请不要忘记。如果你找到了线索后什么也做不了，请回去睡觉。如果你被剧情杀了，请把自己从噩梦里拉回被窝。

屋内

屋内是你最大的活动场所，也是变化最多的地方。你获得的钥匙大部分用来解锁房子周围被锁住的房间。

床边的垃圾桶里的纸条最初可以标记屋内可以打开的房间，钥匙的颜色与门牌的颜色相对。

解锁屋子周围所有的房间，你需要四把钥匙：

黄色钥匙：当你第二天醒来的时候可以在浴室的壁柜里找到，打开后院的出入口。

蓝色钥匙：后院东边方向的旅馆内的蓝点房间里。

绿色钥匙：卧室内的衣柜门口。在院外的草地中，挂着时钟的门里。

红色钥匙：解锁屋子前院的小木屋，在旅馆内的红点房间里。

当你第一天醒来，一个穿着红色连衣裙的女人站在浴室门口，除了看看周围的环境和与女人打招呼，什么也做不了。百无聊赖的你应该选择回床上睡觉。

打开后院的出入口后，里面的秘道通向三个地点：医院(西边)、草地(中部)、旅馆(东边)，不同的地点有各自的谜题。游戏也就正式开始了。

如果你不知道秘道的入口在哪里，它们都在院子的最深处。

草地

只有12和6的时钟

位于秘道的中段位置, 草地上有一个旁边挂着只有12与6的钟的门

门开放的时间似乎视你的PC时间而定，据他人所言，钟上所指的时间实际为12点、6点、18点、24点，箭头和红色标注门开放的时段。门内有绿色的钥匙。

如果你不想尝试，你可以跟我同样的做法，调整PC时间，等到6点开门。

旅馆

位于秘道的东边，如果刚好那天你无法进去里面过道，请睡一觉再来。

旅馆的结构只有前台、排列色点房间的过道，和一间布满数字按钮的房间。

不同颜色圆点的房间

四个房间分别在不同时间段才能打开，其中蓝点房间通向前台的内部房间，黄点房间放有蓝色的钥匙，红点房间藏着红色的钥匙。

圆点的颜色和游戏环境颜色之间有直接联系：蓝色代表清晨、黄色代表白天、红色代表傍晚、白色代表深夜。因此，请在正确的时间内打开正确的房间。详情见我刚才所写的游戏机制。

锁住的门房和数字密码

密码在医院内一间房里可以找到，藏在储物柜的后面。

医院

根据剧情的进展，医院的谜题是最迟解开的。

医院大部分的房间都用同一张钥匙卡激活，除了“75房”和最左侧——通往上方锁住的门和左下方一间小屋。

钥匙卡

钥匙卡在家里频繁调查电视机可以找到，就像75房的门牌一样，暴漫头同样出现在电视里。(据说先前相关的线索会出现在浴室的垃圾桶里，但我当时并没有找到)

请记得调查电视机的时候不要让主角挡住电视机屏幕。获得钥匙卡后，最右的房间内从左数起第二个储物柜旁边，有旅馆最里边被锁住的房间的密码。

纸条谜题

随着剧情的推进，医院第二个谜题提示会出现在家里的浴室垃圾桶里的纸条。其中，红点为机关激活的标志，4为激活的储物柜的数量，箭头标记的圆点为激活位置。

按纸条所指，前去右上角的房间。里面有一个柜子响声最大，点击它发出响声，据言附近会掉落一堆纸(“据言”是因为我当初并没有感觉房间变化了233)。站在纸堆上，向上走一格，然后向右走一格，过一会声音提醒左下角有一个白点，然后按照柜子的响声程度，从小到大激活纸条所指的四个柜子。激活医院最左边出口上方的门。

游戏尾声

如果玩着玩着，你发现游戏的BGM突然没有了，恭喜你，你很快就打通这款游戏了。

但我重复：探索是这款游戏的乐趣之一，请不要忘记。没事多调查调查。

当你解开卧室的衣柜的锁，不要忘了去看看垃圾桶里的地图，然后按所指走到目的地。

等你把该解开的谜题全都解决后，放在衣柜里的木偶会“领”你前往前院右方的铁门入口。

小木屋通往的地方与游戏剧情有至关联系，一开始木偶并不会让你进去里面的通道。激活过前院铁门外的剧情后，你才能再次进入。

你所收集的两个红球属于解开婴儿房新增的门的钥匙，一旦收集完成，进入房门后游戏将直接进入结局。这部分的收集没有解谜，探索房间可以直接找到，所以在此就不详写了。