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刘强东性侵大学生真相 刘强东性侵案件细节真相详情揭秘

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 10:44:37| 编辑：林克醒来

最近传的沸沸扬扬的刘强东在美性侵事件大家都知道了吧，后网络上盛传一名身穿火辣的蒋姓女子是案件女主，那么事情真的是这样吗？小编接下来为大家介绍一下案件真相，一起来看看吧。

据记者采访事发地警方发言人约翰先生得知：目前刘强东已经回国，没有被限制离境，同时该案件的发言人接受采访时也这样说道“他可以去他任何想去的地方”!看来刘强东被失实指控一事里面还有蹊跷，事件并没有那么简单

而在刘强东被失实指控时，我们曾经的网红鼻祖罗玉凤(凤姐)也站出来放猛料了。大家都知道凤姐自从拿了美国绿卡后已经在美国定居，鲜少插手娱乐圈内的新闻。但深爱财经的凤姐此次在刘强东案的第一时间就站出来发文称：“疑似刘强东案女主私照曝光”，并配上了8个字的评论。

随后网友根据凤姐提供的“线索”，顺藤摸瓜。随后发现凤姐提供的女主是一名年纪30岁的蒋姓女士，该女士亦经常流连于海外，混迹各种酒吧，穿衣风格时尚大胆。

而最让人难以置信的是，该蒋姓女子所穿品牌皆是各种明星同款的奢侈品，且各种国外网红旅游地也留下过她的影子。网友们纷纷质疑：这是刘强东案中的女大学生吗?一个女大学生有这样优越的条件和空闲的时间吗?

网友在“顺藤摸瓜”的时候还发现，该蒋姓女子微博主页显示，她毕业于新加坡管理大学。1988年出生，现年30岁的她怎么又跑到了明尼苏达州读大学?而且据该女子微博来看，并无证据表明她近日去了美国，所以与刘强东被失实指控案中的女主无法扯到一块，看到这的吃瓜网友纷纷表示：“这个网传女主就是一个蹭热度的网红，我们又被凤姐骗了”。

果然如王思聪所料，价格谈不拢被报的警。只是该女子强行索要京东巨额投资，被东哥当场决绝后，女生炮制出性侵案诬陷东哥的。这个女的手段够狠的，东哥应该以敲诈勒索和名誉损失罪名起诉她，还一个公道。不能空口白牙就诬陷好人。

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