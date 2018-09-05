二倍速追剧是什么意思？二倍速追剧方法分享

在今年4月公布的《2018年中国电视剧产业报告》中，数据显示，2017年的电视剧立项总量在465部以上，平均单部集数达到39.8集，而从2011年开始，每年都能播出三、四百部电视剧，在碎片化的时间里，要想看完这么多的剧集，都需要花上不少时间。

网友微博截图。

“当代年轻人时间有多紧张?看个剧都要开二倍速。”近日，一位网友在微博上发出这样的感叹。

数千条转发评论里，网友们都有相似的想法——“不开倍速都不适应”“那是因为没有三倍四倍的播放”。不知从什么时候起，“倍速”播放变成了很多年轻人追剧的“标配”。

想看的剧太多，能用的时间太少

“我一般都开二倍速，看到好看的就会倒回去原速再看一遍。”正在看剧的年轻人李彦说。

打开视频软件，播放电视剧时总能看到“倍速”的功能，从0.5倍速度起，最高可以达到2倍。而一些原来没法倍速播放的软件，也可以通过下载各类插件来实现。

“倍速”能够改变播放的速率。如果有一部1小时的剧，在开二倍速的情况下，30分钟就可以看完，扩展到一部剧，用20集的时长就能看完40集的电视剧，缩短了很多观剧时间。比起跳着放，倍速播放并不会遗漏重要的情节。

视频软件中的二倍速功能。

谈起倍速播放的原因，很多人说，想看的剧太多，但能用的大段时间太少。快速的生活节奏，趋向移动化和碎片化的信息接受方式，让人没有耐心去慢慢追一部剧。短时间内获得更多的信息，变成了人们的追剧需求。

而在社交网络上，有一些“爆款”的电视剧往往从开播就会有种种热门话题的讨论，稍不留神，就可能和大家失去共同的话题，所以也有很多人为了追随潮流，选择在短时间内用倍速疯狂刷剧。很多网友说，在二倍速的情况下，自己一天半就可以刷完76集的《甄嬛传》、70集的《延禧攻略》。

那开二倍速会影响看剧情吗?“其实二倍速会有些夸张，1.5倍速和1.25倍速正好，主角们的表情动作都能看得清，语速也算正常，不会耽误剧情的发展。”李彦说。

倍速播放可以节约时间，也成了人们检验剧集好看与否的手段。开倍速看剧时，如果感觉故事不精彩、人物对白不吸引人，观众可以迅速地选择弃剧。

改变倍速播放后，还会产生神奇的“鬼畜”效果，因此不少人会特地设置为倍速播放，增加观剧的娱乐性，例如在bilibili网站上时常有“1.5倍速专区”和“配合2倍速播放食用效果更佳”。

剧集长、剧情拖沓、慢动作泛滥

必须倍速才能看完的国产剧?

除了越来越短的可追剧时间，剧集的长度和内容质量也是决定人们开不开倍速的重要原因。很多人说，自己开倍速通常都是因为电视剧集拖沓重复的叙事节奏。

相较于英美剧的快速叙事，国产剧通常更注重细节，人物对话的语速也相对较慢。而现在越来越长的电视剧集数让这种问题变得愈发突出。

如今，电视剧的制作成本提高，为了获得更高的收益，电视剧的剧集开始逐渐拉长，动辄八九十集的电视剧屡见不鲜。当原小说的小体量内容撑不起如此长的集数时，电视剧往往会选择“注水”。

很多时候，有些国产剧为了拉长集数、凑剧情，往往用大量的记忆闪回和无用对话来填充。“回忆杀”原本是推动剧情进展的手段，但用一集中有半集都在回忆，再有耐心的观众都会选择倍速播放。

而在一些爱情偶像剧中，为了表现男女情感的发展，还会大量滥用慢动作，“动不动就开启MV模式，开三倍速我都愿意。”网友阿旭说，“这些慢动作剧情来说没有任何意义，只想让我不停地快进。”

虽然近两年，国产电视剧在服化道方面得到了很大进步，但是内容却依然“套路化”，观众看到开头就能猜到结局，“全程1.5倍速看完，偶尔2.0加拖进度条，也不担心会漏掉什么。”

一些视频软件甚至推出了“只看”的功能，满足观众只看喜欢的明星或只看主线剧情的部分。而一些演员略显尴尬的演技也让观众直呼想快进，也让“倍速拖进度条”成为很多人看剧的常见模式。

看多了二倍速，还能回得去吗?

如今，人们的观剧变成了“手忙脚乱”的活动：正常的内容要1.5倍速，拖沓的内容要二倍速，不相干的甚至要跳过，遇到精彩的地方还得倒回来重新换上原速。

有网友说，用倍速看完一部剧之后，往往就会“上瘾”，“不开倍速就不习惯。”而在长时间看完二倍速的剧以后，跟友人的正常说话就像是慢动作，看书也需要慢慢适应。

即使“倍速”不会让观众对剧情的理解产生过大的偏差，但是，倍速后的音视频中许多细节、对白、场景都变得“夸张”，表演细节等也会快速闪过，往往无法感受到创作者真正想要传达的情绪。长此以往，观众习惯了快速和高密度的信息量，还能不能接受节奏缓和、“慢工出细活”的电视剧呢?

例如，最近热播的《如懿传》中，有一个片段是陈冲饰演的乌拉那拉氏皇后喝药后，向不知情的侄女青樱交待临终嘱托，皇后神情凝重、语重心长，青樱眼眶含泪，在倍速播放的模式下，观众只听到台词，一些微妙的表情可能无法被察觉到，这一场景所体现的命运的沉重情绪就少了很多。

然而，也有一些电视剧，故事情节环环相扣，对白都为情节和人物服务，观众们会选择原速播放。

比如对于之前收获高口碑的电视剧《琅琊榜》，阿旭就说：“虽然剧情节奏也有些慢，但是情节和演员们的表演很吸引我。”

倍速虽然已是常态，但更多情况下，人们选择倍速播放往往是出于无奈。正如很多网友在评论中说道的，他们的时间宝贵，但更期待着有“一帧都不想错过”的好剧出现。