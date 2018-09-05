塞尔之光有什么玩法和特色 塞尔之光玩法及特色介绍

塞尔之光是由咸鱼游戏发行、灵刃游戏研发的一款唯美画风的3D魔幻MMO手游，在塞尔之光手游中，很多小伙伴们最近在询问，塞尔之光好玩吗，想知道塞尔之光手游有什么独特的玩法和特色。今天小编就为大家来详细的介绍下塞尔之光玩法特色一览，快来看看吧!

塞尔之光好玩吗?

塞尔之光玩法特色一览：

秉持“颜值即是正义”的设计理念，《塞尔之光》中的角色设计，从精美的时装华服到普通的路人NPC，甚至是玩家的随从和宠物，每个角色都经过了仔细的雕琢，令人每一眼都赏心悦目，心生喜爱。游戏中的角色造型精致唯美，个性灵动，给玩家强烈的角色代入感。从萌宠服到职业套装，针对各种造型都有很适合的穿搭方案。

然而，在塞尔大陆中，最受玩家欢迎的莫过于法师的粉红萌兔装，粉红的兔耳朵和胡萝卜发饰凸显无敌萌力，穿上这一身打怪下本都会活力满满。

当然啦，除了法师拥有无敌萌兔装，战士、刺客、祭司、弓箭手也有属于自己的超萌时装!当你达到14级的时候还可开启染色功能，为自己喜欢的服装换上更多色彩!

本次测试开放内容：

1. 开放关键性内容：

全新剧情、真正3D视角(持续优化中)、固定/跟随摇杆、轮盘/点击施法。

2. 开放多种趣味性内容：

全新魔灵系统——趣味坐骑收集、百种战宠捕捉;及奇遇任务、多样时装及各类隐藏彩蛋等。

3. 开放6种职业体验：

玫瑰骑士(全新)、全能战士、符文法师、精灵射手(双性别)、神圣祭司(双性别)、暗影刺客;完成各职业传记任务可切换职业进行体验。PS：其他职业双性别持续开发中。

4. 开放多种角色成长内容：

双天赋、自由搭配技能、装备打造/附魔/精炼/加持/宝石等。

5. 开放部分大世界体验：

世界中心塞尔之城及德森兰大陆，含已完成区域：蒸汽山谷、荧光森林、永恒海岸、雷鸣沼泽、咆哮峡谷5张野外地图，及部分未完成区域。

6. 开放丰富PVE/PVP玩法：

多难度5人副本——蒸汽溶洞、虫族巢穴、海兽巢穴、穹顶祭坛、生体研究所;10人团本——梦魇外域第一、二区;及世界BOSS、封印裂隙、次元空间、挖宝恶魔、封魔、各类黯道等多种玩法;角斗场、实时3v3竞技场、10v10大战场等PVP玩法。

7. 开放多种探索性玩法：

藏宝挖掘、探索宝箱、八个生活技能、玩家交易行等。

8. 开放部分社交功能：

公会一期内容、内置语音、语音转文字、部分表情动作、好友功能等。

9. 开放部分开发中功能：

冒险之书、成就系统、称号系统、NPC好感度系统等。