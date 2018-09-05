实况足球2019传奇难度怎么踢好?pes2019传奇难度提高进球率攻略分享

最近不少小伙伴都在问《实况足球2019》传奇难度怎么踢比较好?有没有什么提高进球率的技巧？别着急，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

传奇难度提高进球率方法介绍

我苦逼短传进攻了很久，终于摸索出长传冲吊进球率最高，因为2019里电脑球员的球鞋上有吸铁石，足球里也安装了磁铁，2018电脑球员球鞋里既有磁铁又有氮气加速装置，2019里没有配备氮气加速装置，氮气加速装置就是 吉鲁速度那么慢的人，从半场单刀跑到你禁区里射门得分，你博尔特速度的球员追40多米追不上，这就是氮气加速装置的厉害，2019里电脑球员一碰到球，球就吸到了脚下，玩家的球员身体是肉体，电脑球员是2019是人造人，2018是超级赛亚人。

所以打长传冲吊效率高，因为KONAMI没有给电脑球员安装翅膀，电脑球员没法飞到天上去头球，所以球在空中电脑摸不到球。

长传打身后，我后卫后场没过半场直接L1+△，长传打对方后卫身后，电脑很多队伍防守战术都是纵深防线和涌向禁区，禁区8个人，你要是短传慢慢进攻很难得分，而且电脑反击进你一个球。

下半场电脑攻防等级往下调，有的调到最低，更不好进球了。长传冲吊效率高，为什么呢，因为我球员速度快，长传过顶我球员马上速度起来跑到对方后卫前边形成单刀，然后射门得分。

长传好处极多电脑边线解围，我前场掷界外球，电脑底线解围，我获得角球，电脑漏顶，我形成单刀，电脑扭着身子解围，球容易落到我方球员脚下继续进攻，球老在你脚下控制，就避免了电脑球员瞎鸡巴边路带球了，最后你就赢了。