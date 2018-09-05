91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

实况足球2019传奇难度怎么踢好?pes2019传奇难度提高进球率攻略分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 10:41:10| 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都在问实况足球2019》传奇难度怎么踢比较好?有没有什么提高进球率的技巧？别着急，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

传奇难度提高进球率方法介绍

我苦逼短传进攻了很久，终于摸索出长传冲吊进球率最高，因为2019里电脑球员的球鞋上有吸铁石，足球里也安装了磁铁，2018电脑球员球鞋里既有磁铁又有氮气加速装置，2019里没有配备氮气加速装置，氮气加速装置就是 吉鲁速度那么慢的人，从半场单刀跑到你禁区里射门得分，你博尔特速度的球员追40多米追不上，这就是氮气加速装置的厉害，2019里电脑球员一碰到球，球就吸到了脚下，玩家的球员身体是肉体，电脑球员是2019是人造人，2018是超级赛亚人。

所以打长传冲吊效率高，因为KONAMI没有给电脑球员安装翅膀，电脑球员没法飞到天上去头球，所以球在空中电脑摸不到球。

长传打身后，我后卫后场没过半场直接L1+△，长传打对方后卫身后，电脑很多队伍防守战术都是纵深防线和涌向禁区，禁区8个人，你要是短传慢慢进攻很难得分，而且电脑反击进你一个球。

下半场电脑攻防等级往下调，有的调到最低，更不好进球了。长传冲吊效率高，为什么呢，因为我球员速度快，长传过顶我球员马上速度起来跑到对方后卫前边形成单刀，然后射门得分。

长传好处极多电脑边线解围，我前场掷界外球，电脑底线解围，我获得角球，电脑漏顶，我形成单刀，电脑扭着身子解围，球容易落到我方球员脚下继续进攻，球老在你脚下控制，就避免了电脑球员瞎鸡巴边路带球了，最后你就赢了。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号