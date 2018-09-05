人类一败涂地如何爬墙 人类一败涂地手机版爬墙操作方法一览

人类一败涂地要怎么爬墙?人类一败涂地这款游戏虽然包含了许多解谜元素，但许多玩家发现只要学会了爬墙，许多关卡都能够强行突破。那么在这款游戏中究竟该如何爬墙呢?一起来看下人类一败涂地手机版爬墙操作方法!

人类一败涂地怎么爬墙

人类一败涂地手机版爬墙操作方法

很多人都是循规蹈矩的找方法过关，但是其实也是可以通过技术，靠操作来过某些关卡的，这边推荐三种爬墙方法。

挂墙荡秋千

挂墙荡秋千可过大跨度断面。要施展这个技巧，需要一定的地形条件，但是确实初学者练习此技巧的理想地点，可以快速增强自信和手感。

我们要从a点跳到b点，但是常规的冲跳无法跳那么远，而此时正好a和b都在一面墙的同一侧。那么我们就可以开始施展技巧了，举起手从a开始跳，但不是朝向b，而是朝向中间的墙壁，然后我们就很愉快的挂在a，b两端之间的墙上了，这时候松开距离a点近的那一只手，然后用单手挂墙，开始左右摇摆，晃到一定的高度并朝向b点的时候，松开手，然后你会发现自己很神奇的飞到了b点，说不定晃得猛的还会在地上打个滚。

可升级为连续荡秋千，但容易失误，中间容错率低。

横向爬墙

横向爬墙是练习小人双手协同的好方法之一，适用于从a到b中间有非常高的无法跳跃的障碍，但是侧面无障碍，那么我们可以从侧面横向爬墙，实现不走寻常路的方法达到目的地。

实施方法，也是举起手找好目标，开始跳跃挂到侧面的墙上，假设我们是从左往右横向移动，那么我们先松开左手，转动让小人右手挂墙翻身，这需要一点小技巧，就是你必须松开左手后在按住，然后控制小人悬空的左手往右边移动，小人会自动翻一圈，从正面对着墙，变成背对着墙，这时候在把左手抓在墙上，注意两手高度尽量持平，不然就不是横向而是斜着了。

然后松开右手，再翻一圈，如此反复，就可以在墙上平移。

熟练之后，移动速度并不会太慢。

强行爬墙

很多人可能还不知道，小人其实是可以向上爬的，但这需要精通以上的两个技巧，一个是单手荡秋千的技巧(这里是连续荡秋千)，一个是转身抓墙的技巧。

实现方法很简单，先举手跳到要爬的墙上，然后松开任意一只手(这里假设我们先松开右手)，然后开始单手左右荡秋千，在荡到右侧较高位置的时候，迅速按住右手，然后用横向爬墙，练出的侧身翻转技巧(这里不需要翻滚，只需要最后侧身抓墙的那一下)，迅速抓住高位的墙壁。

小人一直保持面朝墙壁，如果成功右手现在的高度要高于左手一个拳头以上的位置，接着松开左手，继续反向操作，就可以从下往上爬了。有了这个技巧，很多关卡都可以无视了。