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塞尔之光怎么玩 塞尔之光操作设置介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 10:36:39| 编辑：﹍ɑ。群℡

塞尔之光是由咸鱼游戏发行、灵刃游戏研发的一款唯美画风的3D魔幻MMO手游。在塞尔之光手游中，很多小伙伴们最近在询问，游戏怎么操作，想知道游戏设置按钮的作用。今天小编就为大家来详细的介绍下塞尔之光操作设置详解，快来看看吧!

塞尔之光怎么操作?

塞尔之光

塞尔之光操作设置详解：

游戏设置：

操作

首先，在设置里的操作模式里可以选择摇杆模式或者点触摸式，选择您习惯且舒服的操作模式吧。调整好了操作模式，在下方可以看到画质的设置区域，如果您想要一睹塞尔大陆的美丽风景，就选择超清高画质吧~在右边画面的详细设置里，您可以自由选择想要屏蔽的部分，也可以随意更改场景的一些细节和人物的阴影等设置哟。在设置的最下方，您可以点击切换账号来更换其他账号，不需要下线再重新登录游戏，是不是非常方便呢~

其次，在挂机设置中，您可以设置挂机时的具体情况。例如根据施法习惯随意摆放您的五个技能，在战斗设置中可勾选自动普攻和辅助施法。 这里要重点提一个非常贴心的小设置，那就是食物设置。您是否还在为刷怪时突然没蓝而感到头疼?是否还在为刷Boss时血条急速直下又来不及手动补血而发愁?只需购买一批药剂进行添加，并设置生命值低于x%时自动补充即可。以后再也不用担心战斗过程中会缺蓝啦~

塞尔之光

关于界面上的各处小细节~下图都为勇士们标注出来啦~来认识一下他们吧。这里要特别提到两个重要的操作哦，第一个是用粉色圆圈标注出来的，人称秘技-一键还原视角键!如果您陷入了一个【不可描述】的迷之角度，只需轻轻一点，就可以一键回到最舒适的那个初始视角哦!第二个是紫色标注出的，是用来选中目标的，当您在战斗中无暇选择怪物的时候，轻轻一点，系统会自动帮您选中最近的怪物哦。地图旁边的功能区可以查看公会、骑宠等系统，点击“更多”可以展开查看更多功能哦

操作

点击左上角的角色，进入切换角色页面，可选择您想要出战的角色。右边为角色的详细属性。

塞尔之光
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