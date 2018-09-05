努比亚z18支持5g吗 努比亚z18是5g手机吗

最近有消息称努比亚z18手机就要出来了，那么努比亚z18手机怎么样呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

努比亚z18支持5g吗

努比亚Z18将搭载高通骁龙845移动平台，GPU为Adreno 630，不支持5G频段，所以努比亚Z18自然也不支持5G网络。

我们都知道5g网络现在还没有投入使用，对于即将发布的最新款手机努比亚Z18来说也是比较遥远的，根据最新消息显示，5g最快将于明年年底投入使用，所以在明年年底之前发布的手机都是不支持5g的。

近日从网络上曝光的信息来看，努比亚Z18搭载高通骁龙845处理器，这颗芯片基于10nmLPP工艺制程打造，CPU主频达到了2.8GHz，采用Kryo385架构，GPU为Adreno630，安兔兔跑分达到了29万分，性能强悍。

这款新品主要就是“摄像头”和“无边水滴屏”这两大亮点，核心配置上，努比亚Z18采用了5.99英寸18：9全面屏，机身宽度为72.54mm，单手操作无压力，搭载高通骁龙845处理器，配备8GB内存+UFS2.1闪存，电池容量为3350mAh。