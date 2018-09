刘强东戴手铐照片曝光 涉及一级强暴重罪是怎么回事

最近传的沸沸扬扬的“刘强东性侵事件”又有新消息传来,美国警方透露刘强东涉嫌一级强暴重罪,那么犯下重罪的刘老板为什么还能安然无恙?一起来看看吧。

据澳媒今日悉尼报道,这几日,微信朋友圈,各大网络平台都被“刘强东性侵事件”刷屏。本来是以为无罪,甚至律师也表示刘强东99%的无罪,刚刚明尼拿波里斯警察局发言人艾尔德(John Elder)在4日下午接受电话采访表示,刘强东是涉嫌强暴重罪!



刘强东当晚被捕照片首次曝光!左图被警方佩戴手铐:

明尼亚波里斯警察局发言人艾尔德(John Elder)4日下午接受本报电话采访表示,刚刚公布的五页文件,是逮捕刘强东当晚的警察纪录,警察接到举报后赶到现场,受害者描述完成报告。

这份报告显示,45岁的刘强东是以“强暴”重罪遭逮捕,从警方据报到场到完成报告,当地负责该案的警察都挂著随身摄影机全程纪录。

警察接到性犯罪强暴(Criminal Sexual Conduct Rape,CSCR)的举报到场,受害人报案完成后,警方发给了她报案的蓝卡(Blue Card),同时也拍下现场及受害人照片,嫌犯遭逮捕后,转送到亨内平郡(Hennepin County)监狱关押。此案进行调查时,警察随身摄影机全程开启。

艾尔德说,刘强东涉嫌强暴重罪,但仍从监狱无保释放且回到中国的原因,是因为他还未被控罪。

警方在报告中是以“609.342”的罪名控罪刘强东,根据明尼苏达州的法律,609.342为性犯罪五级中的一级重罪(Criminal Sexual Conduct in the First Degree)。

在美国,强暴到底多严重??

明州法律对于打击性侵犯罪可以说是非常厉害了,刘强东这次恐怕真的掉到坑里去了。

明州法律不区分强奸和性骚扰(或猥亵),而是根据性侵行为的程度以及被害人的年龄把性侵害犯罪从重到轻分为一至五级,每一级下再详细列举的行为表现和构成条件,以及刑罚方法:

五级性侵:

又称非同意下的性接触(nonconsensual sexual contact )刑罚是一年以下监禁以及三千美元以下罚金,行为表现一般是隔着衣服的触摸,如果有试图扒去对方衣物的行为则危害等级要升档。

四级性侵:

利用地位上的悬殊或工作上的便利对他人进行非同意下的性接触,其刑罚是十年以下监禁以及二万美元以下罚金,例如:

同居亲属之间的性侵、医生对病人的性侵、按摩师对顾客的性侵、利用欺骗手段或下迷药后的性侵、对身体上或智力上有障碍的人的性侵,甚至还有神职人员对信徒的性侵等等。

三级性侵:

是四级性侵的加强版,即在四级性侵的基础上有强迫性性行为的发生,三级性侵的刑罚是十五年以下监禁和三万美元以下罚金。

二级性侵:

主要包括年龄差距三岁以上对十三岁以下的未成年人的性侵、使用武器强迫他人发生性行为、对被害人造成了精神上或身体上的严重损害。二级性侵的刑罚是二十五年以下刑罚和三万五千美元以下罚金,

一级性侵:

的刑罚是三十年以下刑罚和四万美元以下罚金,此外,一级性侵和二级性侵还有对应的最低刑期。

看来,这次刘强东事件远远比想象中的更加复杂,具体情况如何,还需要等待官方正式回应。