翟天临吐槽杨紫是怎么回事 翟天临是杨紫的老师吗

最近有消息称翟天临吐槽杨紫电视剧《香蜜沉沉烬如霜》大结局，那么具体情况是什么呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

翟天临吐槽杨紫是怎么回事

近日，邓伦发文感慨电视剧《香蜜》完结，而杨紫回复给邓伦加油，邓伦评论杨紫请他吃饭，随后翟天临回复邓论并且还吐槽了杨紫一番。

电视剧《香蜜》大结局后，邓伦憋着脑袋瓜子发表长文，大谈对收官的感受：憋了半天不知道说点什么....但一想到香蜜心里又会有很多话.....记得历劫结束的时候还写了段想法，大结局了反而想说说不出了.....那就干脆不废话了.....我相信香蜜已经把我想说的都传达给你们了...好作品，我真的为香蜜感动....也愿香蜜能给你们一个永久的记忆吧....舍不得，没关系;回不去，也没关系，我们可以从头开始.....香蜜永在，我们再见!

微博下杨紫登上了热评：“就像我们说的 从18岁到现在 两个小屁孩怎么能想到会有今天的成绩 好朋友永远支持你 我们一起努力加油!”、邓伦回复到：“永远给你加油打气好朋友。为了香蜜圆满收官，抽空赶快请我吃饭”。随后翟天临下场逗笑回复邓伦：“别做梦了，你最大的弱点就是容易被骗…就算她说请你，在你去的路上，她也会说要不你请我吧!”

翟天临是杨紫的老师吗

很多人不知道翟天临和杨紫其实是认识8年的老朋友了，不过翟天临并不是杨紫的老师，只不过两人曾经合作过电视剧《心术》并且在剧中还饰演一对情侣。

据了解翟天临是杨紫隔壁班的助教老师，也算是杨紫的老师了!曾经和翟天临合作过电视剧《心术》的杨紫，对翟天临的评价就是戏痴!翟天临对自己的要求非常的严格，总想把最好的一面呈现出来!在杨紫和翟天临合作的电视剧《心术》中二人饰演的一对情侣，在网友们知道二人的关系以后，纷纷表示不忍直视!

此前翟天临晒出和好友杨紫的亲密合影，并配文“友谊万岁”。照片中，两人同穿白T恤，头挨头十分亲热，能看出关系非常好，杨紫还对镜比剪刀手，俏皮又不失可爱。稍后，杨紫转发并不忘调侃老友”终于请客了“。

有趣的是，翟天临发完两人自拍照，还要备注一句“她让我先发，她转，我说为啥你不发，她说她手机问题。心机…”而杨紫转发微博写的文字也暗暗“出卖”老友吝啬：“感谢认识老翟的第八年，他终于请客了，友谊万岁!”而翟天临也不放过任何一次怼好友的机会，隔空喊话杨紫道：“你一次都没请过，请要脸面。”网友看了不禁留言道：“社会我紫姐，人美朋友多，八方吃的开” “祝小猴紫和翟老师的友谊地久天长!”。