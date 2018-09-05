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人类一败涂地好玩吗 人类一败涂地新手教程一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-05 10:21:16| 编辑：﹍ɑ。群℡

人类一败涂地怎么玩?人类一败涂地是一款第三人称解谜探索游戏，目前手机版已经确定有代理，后续将会登陆安卓版，还未接触过这款游戏的小伙伴一定很好奇这款游戏怎么玩吧?一起来看下人类一败涂地新手教程吧!

人类一败涂地怎么玩

怎么玩

人类一败涂地新手教程

在人类一败涂地游戏中，玩家所扮演的是一个浑身上下没有一丝额外材质的、胖滚滚的白色小人，走起来仿佛一个臃肿的醉汉，仿佛随时会瘫倒在地，一对面条般的手臂则是他与这个世界互动的全部工具。通过这两根面条，玩家将破解一系列的环境谜题，而这个古怪的世界将协助这个古怪的小人一起，在玩家一次次失败的尝试中试图将我们逗乐。

是的，没错，虽然人类一败涂地看起来像是一部解谜游戏，但人类一败涂地的主业却是搞笑，在实际的体验上则更像是一部动作游戏。解谜在人类一败涂地中只需要非常稀薄的智力参与就能完成，人类一败涂地游戏真正的难度和乐趣都体现在操作层面。

人类一败涂地

真正的出口只有一个

人类一败涂地单人目前一共有九个关卡,我们需要在这些关卡中不断寻找线索，找到出口出去，出口只有一个，但是通关的方法有很多，这边分享一下个人心得：

①不要用正常人的眼光和思维去看待分析这个游戏的关卡(虽然单机关卡并不多)，否则你就等着摔手机吧。

②游戏的出口是唯一的，但是到出口的道路条数，我个人认为是无法计算的，因为你可、越墙、炸墙。

③你可以把这个游戏当做：真;因为你要到处飞跃，尤其是左右摇臂法(单手吸墙，来回摆动，然后靠惯性攀爬)。

④尽可能多的去找各种通关方法，然后你会发现各种有趣的东西(在此不剧透)，比如你会发现自己也是个zz。

⑤不要被眼前的东西所迷惑，大胆放弃一些东西，你会发现其实这些根本没有什么用。

怎么玩
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