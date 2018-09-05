女巫猎人新手怎么玩 女巫猎人新手的玩法攻略介绍

女巫猎人(WitchHunt)是一款动作冒险类游戏，女巫猎人已经发售了一段时间了，很多小伙伴都想尝试着去玩一下这款游戏，不过这款游戏新手玩家上手并没有那么容易，接下来就由小编带大家一起来看一下女巫猎人新手的玩法攻略吧!

女巫猎人新手入门技巧

1、剧情一开始是要你到森林里杀狼人，但狼人移动的很快，你只能依靠被动+V的视野技能来碰运气。说一下经验：不要刚触发被动的时候就放技能，刚触发的时候狼人离你还有500m，还是有点距离的。先随便走一走再放技能，运气的好的话，可以看到一些地标性的东西可以帮你确认狼人的大致位置。

2、这游戏很靠运气，所以很需要耐性。因为每次开锁都是靠概率，所以可以用S/L大法实现100%开锁。也就是换地图，去开锁，失败了就退出再来。当然肯定很麻烦，运气不好很难说几次成功。(实在非的玩家可以用一下...)

3、使用V技能的时候自己是无敌的，而且可以刷新怪物仇恨。这意味着满蓝的你多了两条命。(这应该是属于bug，以后说不定就会修复了)

4、技能的耗蓝量不准，V黑暗视野是50，回城是100。

5、打大树的时候女巫会一直追你放BGM，意外发现女巫过河还要走桥。。。然后刚好在一条比较窄的小溪附件找到了大树，射几枪就跑过河，女巫又重新绕远路过桥，大概40枪打死了，记住打头伤害很高，不知道哪里是头就尽量打最上面，还可以解锁一个爆头的成就。

6、打女巫建议在有水的地方。。。一是没有蛇皮走位很容易被种子射手喷中持续中毒很恶心，二是持续开枪很容易吸引一些怪物过来围观，这时候跑进水深一点的地方可以暂时摆脱他们的追击。

7、城镇里的村长旁边的二层楼房每次到一个新剧情都会更新物资，太友好了。

8、地图上有很多有趣的地方(钱和技能书)!探索地图最好在杀狼人的阶段，因为这个阶段真的很友好!后面出了女巫会满地图追你，杀了后又到了晚上，地图会起雾变暗很多。

9、地图左上角的山上有个黑洞，学了铁腿可以跳下去传送到地图另一边，有个锁着的箱子会送技能书。

10、地图左上角有个献祭台，可以捡五个金杯子，拿了继续往沿着石头往上走，可以发现一个山洞，靠近了会有一只蜘蛛，强烈建议用刀对砍，因为一枪打不死，蜘蛛死了会掉治疗石，洞里有密码，可以开城镇里的密码箱，送技能书。

11、森林入口一直沿着右边走可以发现一条锁着的狗，开了门可以拿一点钱，撬锁器多可以考虑一下，毕竟救了狗狗它会回村口蹲着，每次回去都感觉多了一点生气。

12、恶魔之子有两个阶段，第一阶段和狼人基本完全一样，就是活动更快，所以更容易遇到，尽量呆在空旷的地方，因为靠近了很容易被秒杀。

第二阶段它固定在水里，只能打它的六个弱点，下面4个都很好瞄准，上面两个要等他呼吸的节奏可以勉强打到。boss会放三种技能：一是喷3*1个火球，火球落到地面会形成灼烧，可以用这个来杀死打boss时靠近的小怪(因为他们都是走直线)。二是3*n个毒球，注意一下非常好躲。三是喷一个肉丸，会出来一直蜘蛛，强烈建议拿刀守着肉丸一直砍，捡了蜘蛛掉的治疗石几乎满血。然后每次放完一种技能后boss都会怒吼一下，不知道有什么具体的用途，可能是招小怪?打完六个弱点以后会放大招，赶快跑...会掉几十血+扣完蓝。不要离boss太近，会有近战攻击好像是秒杀...土豪可以用十字架，一个十字架感觉等于两枪，还是很值得的。

以上就是小编给大家带来的全部内容，希望可以帮助到您!