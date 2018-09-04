蒋聘婷微博被封怎么回事 蒋聘婷新微博号ID一览

刘强东的事情受到了很多人的关注，那么蒋聘婷微博被封怎么回事？今天91小编就给大家带来了蒋聘婷新微博号ID一览，一起来看看吧！

》》蒋娉婷个人资料微博ID账号 蒋娉婷胸围多少今年几岁

蒋聘婷微博怎么没了

其实大家都知道蒋聘婷只是个蹭热度的网红罢了。目前这所谓的当事女蒋聘婷微博已被禁掉了!

蒋聘婷10年就出道了，选美重庆小姐落选，不过凭借一段性感瑜伽，在天涯猫扑有点小名气，后来抓住微博，也会用抖音这样的新平台，发发图片短视频什么的，有一些宅男粉丝!

不知道如今咋搞到新加坡国籍的，一直不温不火，看网上还有几篇推广的软文，一直想红一直没红。没想到这次蹭东哥热点火了，想走红还要看运气，也要会借势造势。

虽然她可能说自己也是躺枪，但自始至终不发任何声明故意误导舆论，吸引粉丝，显然是自发(或团队)策划的。微博出手及时必须点赞!希望抖音也能及时跟进!

蒋聘婷新微博昵称是什么

目前她的微博信息都被平台清理了，但还是有几个名称相似的小号在继续作死。可能是她本人，也有可能是他人冒充。

小编认为，还是不要去关注了比较好。

微博自2018年起就加强了管理，所以她的微博被禁也是理所当然的事情。