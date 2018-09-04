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双点医院怎么赚钱 双点医院刷钱技巧攻略

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:45:39| 编辑：林克醒来

双点医院游戏大家都玩了吗？很多玩家会遇到钱不够用的情况，小编为大家带来了双点医院刷钱技巧攻略，一起来看看吧。

双点医院怎么赚钱 双点医院刷钱技巧

双点医院怎么赚钱?

双点医院刷钱技巧：

双点医院中不管是治愈率，员工幸福度，声誉，只要有钱，轻松搞定。

病人先到全科，再去诊断，回全科，继续诊断。

可以在诊断上下功夫，全科一次500，少的可怜，让诊断费高就好了。

首先，把那些低诊断费的全部停掉，病房，精神病科，综合诊断，这些费用太低了，才几百上千。

低费率的诊断科室全部砍掉，换上放射科(5500)，dna科(5000)，x光(4500)，要记得招放射科，DNA技能的。

这样一次看病的流程是这样的，全科(500)——诊断(5500)——全科(500)——dna检查(5000)，一趟下来一万多，这还是没看病呢，看完病，一般的可以挣2万。

如果是外科手术22000，一趟3万多。虽然做完后70%的几率会死掉。

要注意，这种刷钱的方法，死亡率会比较高。这样声誉掉的也非常快。

但没关系，上营销部，营销药房，基本上声誉涨的速度也非常快。

这样双向综合，赚钱的速度会非常快。

看完这篇文章有何感受？

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