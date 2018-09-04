古墓丽影暗影配置要求 古墓丽影11配置要求一览

古墓丽影系列新作《古墓丽影：暗影》与9月14日上市，很多玩家都在问古墓丽影暗影配置怎么样？小编为大家带来了古墓丽影暗影配置要求一览，一起来看看吧。

古墓丽影暗影配置要求怎么样?古墓丽影11pc配置要求高吗?

古墓丽影暗影pc配置：

推荐配置:

操作系统: Windows 10 64-bit

处理器: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz

内存: 16 GB RAM

图形: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB

DirectX 版本: 12

存储空间: 需要 40 GB 可用空间

最低配置:

操作系统: Windows 7 64 bit

处理器: i3-3220 INTEL or AMD Equivalent

内存: 8 GB RAM

图形: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 40 GB 可用空间