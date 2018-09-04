决战平安京返校求索是彼岸花最近刚上线的一个皮肤，决战平安京彼岸花皮肤返校求索怎么获得?决战平安京彼岸花皮肤返校求索多少钱？下面91小编就给大家带来彼岸花皮肤返校求索获取攻略，希望能帮到大家。

返校求索获取攻略

获取方式：

商城购买获得

售价介绍：

暂无消息，预计100皮肤券左右的价格

上线时间：

九月中旬

小编点评：

彼岸花的新皮肤【返校·求索】是开学季活动校园系列皮肤，同时也是彼岸花典藏类皮肤，收藏价值高!

这款皮肤从建模上看，还是相当高冷美丽的，黑长直的头发与黑框眼镜充满了禁欲系风格，深红色双眸和胸口处的红色蝴蝶结则充满地狱气息。

除此之外，这款皮肤的展示效果也还是不错的，书包上的彼岸花小型挂饰和魔方也比较可爱，同时彼岸花周围围绕的满分试卷也将成为她的武器，施展题海的威力!

目前官方还未爆料更多彼岸花的这款校园皮的技能特效，不过就皮肤而言还是相当不错的呢。

总的来说，这款皮肤还是很有收藏价值的，不仅外观上比较高冷美丽，同时也是校园系列活动限定皮肤哦。

这款皮肤将于九月中旬上线，届时将会与开学季活动一同上线，有喜欢这款皮肤的小伙伴们千万不要错过了哦。