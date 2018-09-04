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王者荣耀守护与勇气主题活动怎么做？王者荣耀守护与勇气主题活动可以获得什么英雄

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:25:23| 编辑：墨染西行

王者荣耀新上线的活动还是很值得玩家去完成的，王者荣耀守护与勇气主题活动怎么做？王者荣耀守护与勇气主题活动可以获得什么英雄？91小编给大家介绍一下。

王者荣耀守护与勇气主题活动大全 完成任务得永久英雄

守护与勇气主题活动1：峡谷保卫战　　活动时间：9月4日更新后~9月10日

每日完成对局任务有好礼相赠~

参加对局0/1场：铭文碎片*10

击杀英雄0/1名：钻石*10+亲密玫瑰*1

守护与勇气主题活动2：周末登录有好礼　　活动时间：9月7日~9月10日

第1天：守护徽章*1+钻石*10

第2天：勇气徽章*1+铭文碎片*10

第3天：英雄碎片*2

守护徽章/勇气徽章有机会开出永久英雄哦~

守护与勇气主题活动3：完成特殊对局任务领好礼　　活动时间：9月7日~9月10日

使用指定英雄完成专属的对局任务可以获得守护徽章/勇气徽章

守护徽章/勇气徽章有机会开出永久英雄哦~

1) 守护光明

守护阵营英雄：盾山、百里守约、花木兰、苏烈、刘邦、铠、亚瑟、张飞

守护任务：使用守护阵营英雄击败主宰或暴君0/1

活动奖励：守护徽章*1

2) 驱散黑暗

勇气阵营英雄：程咬金、吕布、孙悟空、露娜、兰陵王、钟馗、典韦、宫本武藏

勇气任务：使用勇气阵营英雄摧毁防御塔0/1

活动奖励：勇气徽章*1

守护与勇气主题活动4：分享活动图片　　1) 守护之盾，分享活动图片领守护徽章

活动时间：9月7日全天

2) 勇气之斧，分享活动图片领勇气徽章

活动时间：9月8日~9月9日

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