抖音网红莉哥的直播事业可以说是起起伏伏，由翻唱走红，又因为低俗被封，抖音网红莉哥直播间被封怎么回事？抖音网红莉哥被封后在哪直播？91小编给大家介绍一下。

抖音网红莉哥怎么了?抖音莉哥一度因为翻唱爆火，但最近直播间却出现被封的状态，那么到底抖音莉哥直播间被封怎么回事，一起来了解下吧!

抖音莉哥直播间被封怎么回事 玩抖音的人一定都知道有一个叫莉哥的女网红吧，长相也还可以，歌声是属于最近比较流行的“烟嗓音”就是唱歌的时候声音比较低沉的感觉，她最近可是非常的火，而且抖音的粉丝也已经突破四千万了，比一些一线的女明星还要多很多啊，现在已经成为了抖音一姐了，然而网红是非多，都是经不住考验的，莉哥也不除外，在成为网红之后也相继被网友爆出了黑料，而在最近的直播中更是落下了许多的毛病，被许多网友吐槽，导致了最后直播间被官方禁封。

直播间被封原因

第一就是最严重的涉嫌色情低俗了，看过莉哥直播的观众就会发现，在冷场的时候，就会有些尴尬，于是莉哥就会将一些低俗的语言来诱惑观众。

第二个就是莉哥曾经在直播的时候对自己明码标价，这个我想大部分人都是知道的，再一次直播的时候莉哥明确的说明想要加自己的微信要刷三万的礼物，所以之后网友都称莉哥为“三万姐”，虽然她时候已经说过这样是为了不让别人加自己的微信，但是观众也看的出来还有另一层意思，而事后就越来越激烈了，于是他就开始改口了，并且声称刷多少礼物都不会给微信的，并且称自己为“无价莉”，这就让很多的网友开始对他反感了。

而最后一个就是主播互相争执了，这一点也是非常容易封号的，这样很容易因为一点点小事引发口水战，在抖音上大部分的主播都不会这样做，而莉哥偏偏就是要这样做，因为一点点小小的个人恩怨，就在直播的时候暗讽挖苦那些主播，想要挑事，网友也说到，真的是谁家一看就知道了，不过莉哥的抖音直播间被封确实是事实。