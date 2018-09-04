快播没有了 能够替换快播的影音软件推荐

今天快播已经正式宣告破产，一代宅男神器就此烟消云散，那么有没有什么替代品？小编为大家带来了几款能够替换快播的影音软件，一起来看看吧。

秋霞影院app



软件优势

1.秋霞影院24小时实时更新最新视频资源，幸福从不迟到。

2.高清视屏免费观看，无需花一分钱，不用再花钱买视频看。

3.秋霞影院无广告，无弹窗，绿色资源安全使用。

4.视频多元化，，儿童，老人都有想对应的影视观看。

5.秋霞影院连接全网所有播放器视频，想看的影视在秋霞影院平台上都可以搜索

老湿影院视费app

软件特色

1、有各种解码器，更能流畅高还原度播放你的视频。

2、能轻松播放任何格式的视频，更是受到的手机影音发烧友们的热爱!

3、配上蓝光电影效果更好哦，不说了，去找蓝光片源了。

4、页面美观，精选里面的电影或者电视都是比较热门的影视资源。

91视频app

软件特点

- 打发碎片时间：一秒高潮让你停不下来。

- 智能找片： 传统浏览器找片太慢太累啦!全网搜索让大片自动现身!

- 高速下片： 冷门资源网络封杀通通解决，独家下载加速技术让下载快到爆。

- 随时看片： 远程下载回家看;离线下载随时随地多终端观看;边下载边播放不用等;DLAN投影跨屏观看。

- 别人在看什么片：朋友圈和附近让你快速获知周围的人都在看什么片。

- 支持各种主流视频格式：avi,rmvb,mp4等等,本地视频播放。