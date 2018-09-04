91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

快播没有了 能够替换快播的影音软件推荐

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:22:56| 编辑：林克醒来

今天快播已经正式宣告破产，一代宅男神器就此烟消云散，那么有没有什么替代品？小编为大家带来了几款能够替换快播的影音软件，一起来看看吧。

秋霞影院app

易玩网

软件优势

1.秋霞影院24小时实时更新最新视频资源，幸福从不迟到。

2.高清视屏免费观看，无需花一分钱，不用再花钱买视频看。

3.秋霞影院无广告，无弹窗，绿色资源安全使用。

4.视频多元化，，儿童，老人都有想对应的影视观看。

5.秋霞影院连接全网所有播放器视频，想看的影视在秋霞影院平台上都可以搜索

老湿影院视费app

易玩网

软件特色

1、有各种解码器，更能流畅高还原度播放你的视频。

2、能轻松播放任何格式的视频，更是受到的手机影音发烧友们的热爱!

3、配上蓝光电影效果更好哦，不说了，去找蓝光片源了。

4、页面美观，精选里面的电影或者电视都是比较热门的影视资源。

91视频app

易玩网

软件特点

- 打发碎片时间：一秒高潮让你停不下来。

- 智能找片： 传统浏览器找片太慢太累啦!全网搜索让大片自动现身!

- 高速下片： 冷门资源网络封杀通通解决，独家下载加速技术让下载快到爆。

- 随时看片： 远程下载回家看;离线下载随时随地多终端观看;边下载边播放不用等;DLAN投影跨屏观看。

- 别人在看什么片：朋友圈和附近让你快速获知周围的人都在看什么片。

- 支持各种主流视频格式：avi,rmvb,mp4等等,本地视频播放。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号