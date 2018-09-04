lol三大圣经是什么梗 lol三大圣经是出处来源介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:20:22| 编辑：林克醒来
最近贴吧了很多人都在刷三大圣经，这是什么意思呢?接下来小编就为大家介绍lol三大圣经是出处来源一览，一起来看看吧。
lol三大圣经什么意思
1.0版本的圣经，由EDG著名打野选手明凯带来，来自于2016年的一场比赛后台对话
阿布：喂，老板(打小报告)
哇，他最后一盘又没放大
这个人应该是思想出问题了
我没骂他，我上局就没骂他
你为什么不放大招啊?(挂掉电话质问厂长)
F4也不放，大招也不放，什么情况?
厂长：什么F4也不放，大招也不放(弱小，无助)
阿布：对面F4那一波，你为什么不放大招啊
死了放个空大，下面也放个空大
高地前死了也不放大，干嘛呢!?
厂长：(稍加思索，组织语言)对面酒桶在我们野区
他为什么要去塔里啊
下路一直叫我去，我怎么去啊
别人一直进我野区
厂长心里OS：虽然很不爽，但找不到什么反驳的理由~
LPL三大圣经出处
第二个版本由RNG著名选手let me带来，是一次RNG失利之后的纪录片当中的一段话。
就是我说什么你们完全就没有听
我说什么你们也不给我回馈
就我也不知道干什么
就手会一直抖
打了很久，就会一直在莫名其妙抖
第三个圣经由著名选手UZI在MSI小组赛结束之后，因为成绩不理想而说的与队员交流的时候的一番话，被称为澡酱圣经
我们是对线对线打不过，打团打团打不过、
就是纯靠个人实力在玩游戏，这种要怎么打?
跟我第一盘打FNC一样，那阵容看得我都不知道怎么赢
我当时就很想说的，但我也没说
这个阵容我一看，我知道又要输
莫名其妙的感觉我们这，英雄选出来都是，就我们玩的好的英雄就选
就这样吧，我感觉就这样