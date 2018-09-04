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lol三大圣经是什么梗 lol三大圣经是出处来源介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:20:22| 编辑：林克醒来

最近贴吧了很多人都在刷三大圣经，这是什么意思呢?接下来小编就为大家介绍lol三大圣经是出处来源一览，一起来看看吧。

lol三大圣经什么意思 LPL三大圣经出处


lol三大圣经什么意思

1.0版本的圣经，由EDG著名打野选手明凯带来，来自于2016年的一场比赛后台对话

阿布：喂，老板(打小报告)

哇，他最后一盘又没放大

这个人应该是思想出问题了

我没骂他，我上局就没骂他

你为什么不放大招啊?(挂掉电话质问厂长)

F4也不放，大招也不放，什么情况?

厂长：什么F4也不放，大招也不放(弱小，无助)

阿布：对面F4那一波，你为什么不放大招啊

死了放个空大，下面也放个空大

高地前死了也不放大，干嘛呢!?

厂长：(稍加思索，组织语言)对面酒桶在我们野区

他为什么要去塔里啊

下路一直叫我去，我怎么去啊

别人一直进我野区

厂长心里OS：虽然很不爽，但找不到什么反驳的理由~

LPL三大圣经出处

第二个版本由RNG著名选手let me带来，是一次RNG失利之后的纪录片当中的一段话。

就是我说什么你们完全就没有听

我说什么你们也不给我回馈

就我也不知道干什么

就手会一直抖

打了很久，就会一直在莫名其妙抖

第三个圣经由著名选手UZI在MSI小组赛结束之后，因为成绩不理想而说的与队员交流的时候的一番话，被称为澡酱圣经

我们是对线对线打不过，打团打团打不过、

就是纯靠个人实力在玩游戏，这种要怎么打?

跟我第一盘打FNC一样，那阵容看得我都不知道怎么赢

我当时就很想说的，但我也没说

这个阵容我一看，我知道又要输

莫名其妙的感觉我们这，英雄选出来都是，就我们玩的好的英雄就选

就这样吧，我感觉就这样

看完这篇文章有何感受？

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