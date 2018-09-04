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我叫MT4精英瘟疫下水道贪食者怎么打？我叫MT4精英瘟疫下水道贪食者技能是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-09-04 17:18:37| 编辑：墨染西行

我叫MT4精英瘟疫下水道是目前难度等级最高的副本，我叫MT4精英瘟疫下水道贪食者怎么打？我叫MT4精英瘟疫下水道贪食者技能是什么？91小编给大家介绍一下。

在我叫MT4游戏中相信大家最近都有在打48级的副本，瘟疫下水道吧。这个副本是目前等级最高的副本了，难度也是非常的大，那么要怎么样打才能通关呢，下面小编就给大家讲讲贪食者打法教程介绍，大家一起来看看吧。

我叫MT4精英瘟疫下水道贪食者怎么打

推荐战力 125000

技能介绍

震击

战斗开始之后boss就会释放这个技能，这个技能是扇形的，大家都知道扇形的技能离boss越近越好躲避，刚刚开始打的时候可以离boss近点，这个技能还是很好躲的。

神钩

这个技能是boss把距离自己最远的玩家拉到boss跟前，这个技能是没有伤害的，但是要注意boss拉过去之后会释放什么技能，小心boss出阴招，所以被拉过去了第一时间就是看看boss会不会放什么范围性的技能，注意躲避。

疯狂打击

疯狂使用砍刀对前方扇形范围攻击，并对范围内的玩家造成巨额伤害(被攻击到就会躺地板)，这个技能的伤害是非常的高的，扇形攻击只要离boss近就没事，越远越难躲，离boss近点方便躲技能。

剧毒光环

boss释放技能的时候会召唤出一个小憎恶，这个小憎恶身上带着剧毒光环，这个光环是降低治疗效果的还是可以叠加的。当boss召唤小憎恶的时候，一定要第一时间转火击杀小憎恶，击杀掉了小憎恶，剧毒光环也会消失。

总结

boss的技能大多是扇形技能，所有我们攻击boss的时候可以离近点这样方便我们躲避技能，还有就是一定要注意剧毒光环，一定要第一时间击杀小憎恶，剧毒光环是是最容易引发团灭的。

看完这篇文章有何感受？

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