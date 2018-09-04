万王之王3D红石城堡副本怎么打 红石城堡副本打法攻略详解

万王之王3D手游中，红石城堡副本是一个难度较高的副本，很多小伙伴被卡在了红石城堡这个副本中，下面小编就为大家分享一下万王之王3D红石城堡副本boss的打法攻略，感兴趣的小伙伴一起进来看看吧！

万王之王3D红石城堡副本怎么打?地下城副本是万王之王3D的副本聚集地，这里的副本种类多样，BOSS也是各不相同，每一个副本都能带给玩家不同的感受，其中红石城堡副本难度不低，很多小伙伴还不清楚具体打法，下面就给大家带来红石城堡副本打法攻略，希望能帮到大家。

万王之王3D简介

万王之王3D是由万王之王正版授权的3DMMO魔幻手游，四大种族九大职业以及经典西幻场景塑造出一个史诗级的剧情和世界观，丰富战斗体验玩法，剧情本、活动本、公会本、RAID本等，多品类怪物与BOSS, 经典公会系统，个性城邦自由建造与布局，为所有玩家带来其乐无穷的策略体验。

游戏在保留核心玩法的前提下融入了更多创新元素，恢弘的世界观、精致的人物建模、炫酷的战斗画面这些都是为了给所有玩家塑造一个超越端游的震撼世界，万王的新时代即将重新沸腾。

打法攻略

进入红石城堡副本之后就会来到一个空旷的大殿，这里有着宫廷侍卫和宫廷传教者，打败他们之后将会遇到第一个BOSS，雨果克里冈，一个复活后完全明白自身处境的帝国将军，但却依旧执着地效忠先皇。雨果克里冈会对玩家单体造成较多的伤害，攻击力惊人，所以，建议坦克在前面拉取仇恨，同时治疗看好坦克的血量，不要让它低于一半，三个输出站在较远处进行输出，同时注意躲避伤害。

打败第一个BOSS会通过一个密道，这里可以看到莽撞的冒险者的尸体，也预示着前方的路凶险万分。通关密道后会进入一个石室，里面有帝国的杀戮者和帝国的献祭者，清除完这些小怪之后可以挑战第二个BOSS穆斯塔法·帕西瓦尔，助纣为虐的首席祭司，要打败这个心狠手辣的祭司，就需要在它周围出现毒池时，频繁走位进行规避，而在BOSS的血量低于一半时要注意，不要让BOSS靠近血池吸血。

最后一个BOSS是迈思塔·帕西瓦尔，实力非常强悍，技能可以造成单体伤害还有范围伤害，所以队员之间的配合和走位都很重要，作为最终的BOSS，迈思塔·帕西瓦尔还会在释放招式时召唤出小怪，所以输出要在出现小怪时，切换目标绞杀小怪。体验过之后，玩家就会发现，最后一个BOSS打得越慢，难度就会越大，所以抓紧输出才是通关的关键哦!

掉落奖励

红石城堡虽然难度较大，但奖励却是很丰富的哟，打败雨果·克里冈可以获得护肩和戒指装备;打败穆斯塔法·帕西瓦尔可以获得紫色装备祭礼皮腿、护腿和长靴装备;打败迈思塔·帕西瓦尔可以获得兜帽、骨火核心和度法者之弓装备。怎么样，是不是奖励丰富又实用呢?不过要注意的是，每次拾取这些装备需要消耗十点奖励，玩家进入副本前，切记一定要检查自己体力是否充足哟。

以上就是小编为各位带来的有关万王之王3D红石城堡副本怎么打的全部内容，希望上面分享的红石城堡副本打法攻略能对大家有所帮助。