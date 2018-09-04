万王之王3D恶灵古堡副本怎么打 恶灵古堡副本打法攻略详解

万王之王3D手游中，恶灵古堡副本是一个难度较高的副本，很多小伙伴被卡在了恶灵古堡这个副本中，下面小编就为大家分享一下万王之王3D恶灵古堡副本boss的打法攻略，感兴趣的小伙伴一起进来看看吧！

万王之王3D恶灵古堡副本怎么打?地下城副本是万王之王3D的副本聚集地，这里的副本种类多样，BOSS也是各不相同，每一个副本都能带给玩家不同的感受，其中恶灵古堡副本难度不低，很多小伙伴还不清楚具体打法，下面就给大家带来恶灵古堡副本打法攻略，希望能帮到大家。

万王之王3D简介

万王之王3D是由万王之王正版授权的3DMMO魔幻手游，四大种族九大职业以及经典西幻场景塑造出一个史诗级的剧情和世界观，丰富战斗体验玩法，剧情本、活动本、公会本、RAID本等，多品类怪物与BOSS, 经典公会系统，个性城邦自由建造与布局，为所有玩家带来其乐无穷的策略体验。

游戏在保留核心玩法的前提下融入了更多创新元素，恢弘的世界观、精致的人物建模、炫酷的战斗画面这些都是为了给所有玩家塑造一个超越端游的震撼世界，万王的新时代即将重新沸腾。

一号BOSS”埃塞尔巴德“

埃塞尔巴德虽然有一个看起来十分强大的AOE技能，但千万不要忽略其恐怖的单体伤害。埃塞尔巴德的多个技能都是以瞬间单体伤害为主，因此队伍中的治疗职业一定要特别关注主坦克的血量。埃塞尔巴德的单体伤害对于主坦克而言不足以致命，但队伍中的脆皮输出职业是不可承受的，特别是其随机瞬移到一个目标身后并进行一次高伤害的单体攻击的技能，主坦克一定要及时将BOSS仇恨拉回，防止队伍减员。埃塞尔巴德在血量将至50%的时候，会跳跃至场景的另一端，然后在原地以自己为圆心释放大量的魔法球。魔法球可以通过走位来进行躲避，理论上来讲距离埃塞尔巴德越远便越好躲避，部分职业拥有的瞬移技能可以在这里发挥不小的作用。

二号BOSS“科尔斯蒂娜”

科尔斯蒂娜是一位拥有大范围法术伤害的BOSS，在于科尔斯蒂娜的对战中，极其考验玩家的走位反应。科尔斯蒂娜可以召唤大量的黑色旋风，伤害高覆盖面广，没有位移技能的玩家，需要在旋风出现的第一时间，观察好地下技能的空白空间及时进行走位。科尔斯蒂娜会将队伍内的两个玩家进行连线，连线后两名玩家将持续受到法术伤害，只有相互远离到一定距离后才能解除，如果连线与召唤旋风同时来袭，千万不要手忙脚乱，先躲避伤害更高的旋风，再远离队友解除连线才是最好的选择。当画面中显示快打断致命法术的时候一定要立即使用控制技能打断，否则一旦科尔斯蒂娜成功释放技能，所有队员都会陷入致命法术“迷惑”中，无法攻击而且移动不受控制，如果此时科尔斯蒂娜在同时释放召唤旋风技能，全队队员基本上已经是九死一生。

三号BOSS“奥兰多伯爵”

奥兰多伯爵在古堡的伯爵高塔，是一位死亡骑士，伤害极高，因此与其近身肉搏显然是一个不明智的选择。奥兰多伯爵的技能“死亡之种”会随机释放在一位玩家身上，数秒后爆炸造成一个圆形的范围伤害，此时被释放“死亡之种”的玩家一定要尽量远离队友，不让队友受到波及。奥兰多伯爵的一个技能可以将所有玩家强行吸到自己的身边，而另一个技能则是两段范围性伤害的骑士冲锋，通常被奥兰多伯爵作为一个连招使用，被奥兰多伯爵吸至身边之后一定要以最快的速度远离奥兰多伯爵，否则后续的范围技能可能很难进行躲避。奥兰多伯爵身边隔数秒会刷新二至四个幽灵，此时队伍的坦克会遭受伯爵和幽灵的多重打击，所以队伍的治疗职业要及时照看队内坦克的血线，以免前排过早死亡。

以上就是小编为各位带来的有关万王之王3D恶灵古堡副本怎么打的全部内容，希望上面分享的恶灵古堡副本打法攻略能对大家有所帮助。