万王之王3D阿达拉神坛副本怎么打 阿达拉神坛副本打法攻略详解

万王之王3D手游中，阿达拉神坛副本是一个难度较高的副本，很多小伙伴被卡在了阿达拉神坛这个副本中，下面小编就为大家分享一下万王之王3D阿达拉神坛副本boss的打法攻略，感兴趣的小伙伴一起进来看看吧！

万王之王3D阿达拉神坛副本怎么打?地下城副本是万王之王3D的副本聚集地，这里的副本种类多样，BOSS也是各不相同，每一个副本都能带给玩家不同的感受，其中阿达拉神坛副本难度不低，这是万王之王3D中一个富有原始丛林特色的团队副本，很多小伙伴还不清楚具体打法，下面就给大家带来阿达拉神坛副本打法攻略，希望能帮到大家。

万王之王3D简介

万王之王3D是由万王之王正版授权的3DMMO魔幻手游，四大种族九大职业以及经典西幻场景塑造出一个史诗级的剧情和世界观，丰富战斗体验玩法，剧情本、活动本、公会本、RAID本等，多品类怪物与BOSS, 经典公会系统，个性城邦自由建造与布局，为所有玩家带来其乐无穷的策略体验。

游戏在保留核心玩法的前提下融入了更多创新元素，恢弘的世界观、精致的人物建模、炫酷的战斗画面这些都是为了给所有玩家塑造一个超越端游的震撼世界，万王的新时代即将重新沸腾。

1、阿达拉神坛BOSS介绍

在阿达拉神坛团队副本中，除了小怪，玩家只会面临唯一的BOSS——阿达拉女王，阿达拉女王拥有强力的法术技能伤害，如闪电之怒技能，施展此技能会对全屏玩家造成伤害，因此在面对BOSS时务必保持充足的血量，否则很容易被集体收割;死亡之种技能会随机点名玩家，对其释放死亡之种，中了此技能的玩家会持续受到DOT伤害，还会潜伏在玩家体内5秒后发生爆炸，对周围圆形区域玩家造成伤害。当阿达拉女王血量低于一定上限后，会召唤大漩涡技能，该技能会激活水元素旋涡，玩家需快速站到水元素旋涡上踩灭旋涡，否则当旋涡存在超过一定时间后会召唤出水元素，将整个团队的作战阵型打乱。

2、阿达拉神坛职业选择

阿达拉女王属于法术型伤害BOSS，全屏输出技能闪电之怒会给整个队伍带来伤害，因此整个团队最重要的是确保拥有前排坦克职业和治疗职业，不一定要求全队都为高玩玩家，至少要求每个小队在面对全屏技能都能够全身而退。坦克职业选择方面，优先选择转职坦克，例如类似“守护者”这一类能够输出并治疗己身的坦克最佳。在治疗职业方面，尽可能地以群体治疗职业为主，如“圣者”、“光明使者”这类职业。而在输出职业方面，玩家能够选择的输出职业范围很广，推荐在队伍中每个小队均配备1名高机动性的输出职业，确保BOSS在发动大漩涡技能后，能够及时地清理水元素旋涡。

3、阿达拉神坛职业搭配

在阿达拉神坛团队副本中，BOSS的部分技能附带召唤小怪，队伍在通关过程中需要团结协作共同攻击BOSS，无论哪个职业的过早阵亡都会导致整个团队作战计划被打乱。阿达拉神坛副本团队推荐职业搭配是至少2坦克和至少5治疗，当满足最少的坦克和治疗职业后，对职业数量不再有要求。小队的职业搭配建议5个小队均配置1坦克加1治疗的标准配置，总领队可根据每个小队的坦克和治疗职业强弱，适当地把1坦克加1治疗的标配扩大为2坦克或2治疗的职业安排，只有每个小队都站得住，才能最大限度地对阿达拉女王进行牵扯，从而将其击败。

以上就是小编为各位带来的有关万王之王3D阿达拉神坛副本怎么打的全部内容，希望上面分享的阿达拉神坛副本打法攻略能对大家有所帮助。