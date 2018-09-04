双点医院由于 刚发售，导致了许多问题，无限读取载入，已经宁人头疼的存档损坏，双点医院存档损坏怎么办?双点医院存档怎么转移备份？91小编这里给带大家带来了双点医院存档转移及损坏解决方法，一起学习下吧。

存档转移及损坏解决方法

出bug存档损坏怎么办

现在更新beta版，在steam库，找到游戏，选择测试版，开启测试版，下载一个不到200mb的更新，之前遇到的问题都没了。

存档位置：C:\Users\用户名\AppData\LocalLow\Two Point Studios\Two Point Hospital

A电脑存档转移B电脑方法：首先在B电脑随便创建一个存档，退出游戏，然后将A电脑的存档除“Cloud”以外的全部扔进上述B电脑对应文件夹中，点开B电脑的“Cloud”里面有三个文件夹，一个纯数字，一个“Saves”和“PREFERENCES”，后两个文件直接复制粘贴A电脑的的，同时再将上述两个文件粘贴到纯数字文件夹里面。

以上就是双点医院存档转移及损坏解决方法的相关分享，希望对大家顺利解决这个问题有帮助。